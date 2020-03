Actividad mínima en los pueblos de Mallorca

El confinamiento obligatorio en los domicilios se ha cumplido hoy de forma estricta en las principales localidades de la Part Forana, cuyas plazas centrales ofrecían un aspecto inédito hasta la fecha en un lunes laborable, con bares y tiendas cerradas y muy pocas personas en las calles.

No obstante, la actividad no se ha paralizado completamente. En el exterior de farmacias y tiendas de comestibles se han formado colas de gente que mantenía la distancia prudencial. En algunos supermercados la entrada de clientes se hacía de forma escalonada, de forma que los que esperaban no podían entrar hasta que salieran los que estaban dentro. La mayoría de comercios han instalado barreras para garantizar la distancia mínima de un metro entre el dependiente y el cliente.

En algunas localidades, como en Campanet, la Guardia Civil recorría las calles por la mañana para avisar a la gente de que tenía que irse a casa si no era absolutamente imprescindible. En Pollença, la Policía Local también ha tenido que advertir a algunos ciclistas de la prohibición de circular por las calles. También han recordado a algún bar la prohibición de mantener la actividad comercial.

En Sineu, el Ayuntamiento tuvo que advertir el domingo a un establecimiento de la Plaça del Fossar que ejerce de cafetería y horno de que solo podía dispensar pan y otros productos de repostería y que en ningún caso podía servir bebidas y cafés para que los clientes los consumieran allí mismo, por lo que tuvieron que retirar todas las mesas del interior del local.