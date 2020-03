El concejal Roig niega haberse disculpado con Llibertat Llucmajor

Guillem Roig, regidor de Agrupación Social Independiente (ASI), niega haberse disculpado con los concejales de Llibertat Llucmajor, tal y como manifestó Gaffar. "No me he disculpado porque no tengo porqué pedir perdón", asegura Roig, quien sostiene que el escrito que publicó a través de redes social, y que suscitó las críticas de sus compañeros de equipo de gobierno hace dos semanas, "no dice ninguna mentira".

En palabras de Roig, la formación 'llucmajorera' ha llegado demasiado lejos con sus "mentiras" y exige que el regidor Gaffar rectifique sus palabras. Cabe destacar que Llibertat Llucmajor le dio de margen dos semanas al concejal Roig para que se disculpara. "El tiempo casi ha concluido y no me he disculpado, no sé si cumplirán su palabra y se irán del pacto", apunta Roig, al tiempo que apunya que él, por su parte, continuará con la hoja de ruta marcada al principio de legislatura.