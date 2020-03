Manacor busca un solar para la escuela de Porto Cristo

El ayuntamiento de Manacor quiere que se construya un nuevo colegio en Porto Cristo para poder asumir el aumento de alumnado previsto para el próximo curso. Ni las aulas de Ses Comes, que estarán en obras hasta el 2021, ni las del otro colegio del núcleo, Mitjà de Mar, bastarán para escolarizar a los niños y niñas de Porto Cristo en un futuro próximo. Por eso el Ayuntamiento busca un nuevo solar para poder cederlo al Govern para que Educación construya la nueva escuela.

Los padres y madres de Porto Cristo han pedido al Consistorio "que la situación de los escolares en Ses Comes deje de ser un campo de batalla político, no queremos que sea un tema de partido, queremos soluciones a la dejadez que padecemos y exigimos unos terrenos porque el nuevo colegio de Porto Cristo no puede esperar", explicó ante el pasado pleno municipal la presidenta de la AMIPA de Ses Comes, Aina Capó.

En el Ayuntamiento todos los partidos han acordado que hay que ceder un solar a la conselleria de Educación cuanto antes. Aunque los partidos del gobierno y la oposición municipal discrepan en el método para obtenerlo. El gobierno manacorí apuesta por esperar a la aprobación definitiva del Plan General. Pero los partidos de la oposición quieren estudiar la posibilidad de comprar terrenos para acelerar la operación.