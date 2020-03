Denuncian el vertido en s'Albufera de restos del dragado del club náutico de Can Picafort

Miembros de la asociación de vecinos Port de Can Picafort han denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil el vertido presuntamente ilegal en un finca ubicada en el entorno del parque natural de s'Albufera de sedimentos procedentes de los trabajos de dragado realizados el pasado año por el club náutico de Can Picafort y que habían sido paralizados por la entidad Ports de les Illes Balears al constatarse que no se ajustaban a las condiciones contempladas en la autorización.

Los sedimentos extraídos durante el proceso de dragado están considerados como residuos según la legislación europea. En este caso, tienen el nivel C, el grupo más tóxico de los sedimentos etiquetados como no peligrosos. Según las directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas de dominio público marítimo-terrestre, elaboradas por el gobierno central, los sedimentos de nivel C tienen la consideración de material contaminado, por lo que no pueden ser vertidos al mar ni en otras zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Los vecinos realizaron un trabajo de investigación para determinar el destino de los sedimentos extraídos del club náutico de Can Picafort. Según la denuncia presentada ante el Seprona, el pasado 5 de enero, víspera de Reyes, una fecha que "llama mucho la atención" a los denunciantes, un camión y una retroexcavadora trabajaban en el dique del club náutico "recogiendo parte de los restos de los dragados de nivel contaminado C que se produjeron durante 2019 y que ya se denunciaron en su momento".

Según pudieron comprobar, "dichos materiales fueron transportados a una finca cercana al parque natural de s'Albufera". Dos días después, los denunciantes regresaron a la zona y vieron que los restos "se habían esparcido con una pala mecánica en la finca". Tomaron imágenes y grabaron videos que, junto con las coordenadas exactas de la zona del vertido, han sido entregados a la Guardia Civil.

Los denunciantes añaden que estos residuos "han estado todo este tiempo en el dique externo (del club náutico) sin protección y con los temporales han seguido con toda seguridad cayendo al mar", tal y como ya había constatado Ports en un informe anterior.

Los vecinos desconocen si Ports había emitido algún tipo de autorización para el vertido de estos residuos en la citada finca. En este sentido, fuentes de este organismo dependiente del Govern explicaron a este diario que, efectivamente, Ports había autorizado el dragado en su día, pero "ya no tiene competencias sobre el depósito de los sedimentos", por lo que "si estos se han vertido en un lugar incorrecto, ya no depende de Ports".

Por otra parte, este diario se ha puesto en contacto con el club náutico para que confirmase si tiene algún tipo de autorización para depositar los residuos en la finca cercana a s'Albufera, aunque no ha sido posible hablar con la presidencia del club deportivo.

Además, tal y como han comprobado los denunciantes, el club náutico no figura en el listado de gestores autorizados de residuos.

Responsabilidades



En la denuncia, los vecinos reclaman que se "depuren responsabilidades" por estos depósitos en una finca rústica y que "se dejen de producir vertidos tan contaminantes en una zona de la Red Natura 2000", en referencia a la bahía de Alcúdia. También solicitan que se investigue el paradero de las "toneladas y toneladas de dragados de nivel C que se depositaron en una cantera de Muro y que han desaparecido" después de haberse denunciado ante el Seprona hace unos meses.

Por su parte, el grupo ecologista GOB también ha registrado sendas instancias ante las consellerias de Medio Ambiente y de Movilidad y Vivienda (de la cual depende Ports IB) mediante las que aseguran que han tenido constancia de que "los responsables del club náutico de Can Picafort trasladan los sedimentos procedentes de las actuaciones de dragado del puerto, calificados en este caso de nivel C, para despositarlos en una finca de s'Albufera".

El GOB, que ya había denunciado en otras ocasiones vertidos irregulares de sedimentos por parte del club náutico, reclama que "se comprueben los hechos" y que "se abra el correspondiente expediente de infracción".