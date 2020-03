Nueva protesta de familias de Ses Comes y Sa Torre en Manacor para exigir "una escuela digna ya

Nueva jornada de aulas vacías en los colegios de Ses Comes de Porto Cristo y Sa Torre de Manacor. Unas 200 personas se han congregado esta mañana en la plaza Ramon Llull para trasladar su indignación y su enfado por las calles de Manacor mientras exigían una "escuela digna ya".

Cacerolas, silbatos, tambores y flautas en mano, padres, madres y alumnos han paseado su protesta por las principales calles de Manacor hasta llegar ante el Ayuntamiento, donde los regidores encabezados por el titular de Educación, Mateu Marcè, han mostrado su apoyo a la comunidad educativa de Ses Comes y Sa Torre.

"No tenéis vergüenza". "Ahora ya no estamos indignados, estamos enfadados". "Escuela nueva ya". "Nuestra situación es una vergüenza". Queremos un patio para jugar". "No queremos empezar el curso con obras. Basta ya". "Escuela de calidad". "Això era i no era es misteri de ses obres. No és cap rondalla, és el que passa a Ses Comes". Estos son algunos de los lemas que la comunidad educativa de Ses Comes y Sa Torre han expresado durante su protesta en la que han dejado claro que "la educación de sus hijos es primordial para el futuro de nuestro pueblo".

"Estamos indignados porque solo nos cuentan mentiras. Nos aplazan las obras. En octubre 2018 nos aseguraron que se ejecutarían por emergencia y en marzo de 2020 vemos que estos trabajos no se hacen. Es indignante que la conselleria de Educación institucionalice la mentira. Si les sabe mal que se lo digamos, que revisen todo lo que nos han dicho durante estos dos años", ha afirmado Sebastià Gaià, en representación de las familias de Sa Torre.

La presidenta de la Amipa de Ses Comes, Aina Capó, ha reiterado que la situación en su centro es "muy preocupante" porque después de 10 años en barracones parecía que llegaba el "fin del calvario" con el inicio de las obras de la ampliación, unas obras paralizadas en noviembre porque la empresa quebró. "Estamos peor que antes. El patio está lleno de escombros y se ha detectado un problema de estructura que ha obligado a cerrar la sala de música y una aula auxiliar", ha desgranado Capó que ha adelantado que la próxima semana presentarán una queja al Defensor del Menor porque consideran que el estado actual de la escuela es peligroso y los alumnos no pueden estar allí.

"Llevamos demasiados años de excusas e incumplimientos. De promesas de una escuela nueva o de la reforma de la actual", ha añadido Capó, que ha mostrado la indignación de las familias de Ses Comes cuando el conseller Martí March visitó Manacor el pasado 25 de febrero "sin dignarse a visitar Ses Comes. Estamos jugando con la educación de nuestros hijos y esto no se puede tolerar". Por todo ello, han exigido "una solución de extrema emergencia y que se ejecute la obra de reforma inmediatamente".

En la nueva jornada de huelga y de pitadas ante el Ayuntamiento, las familias de Ses Comes y de Sa Torre han dejado claro que salen a la calle porque "solo piden lo que es justo para sus hijos y para la escuela que han elegido". "¿Dónde están las autopistas de la educación que prometía Armengol en las elecciones de 2015? Ya lleva cinco años de Govern. Nos rebelamos contra una conselleria de Educación que solo cuenta mentiras. Nos rebelamos porque no puede ser que mentir a la sociedad se convierta en una cosa habitual", ha rezado el manifiesto conjunto.

"Ante el incumplimiento reiterado de los plazos para presentar el proyecto de reforma de nuestra escuela, estamos obligados a pedir soluciones inmediatas y si los representantes actuales no son capaces de darlas, deben dejar sus cargos y dar paso a personas más competentes", han zanjado las familias que esta mañana han protestado ya que Ses Comes lleva años esperando la tan ansiada ampliación mientras que Sa Torre se vieron obligados a reubicarse en el IES Manacor cuando en octubre de 2018 se cerró la escuela por un problema de hormiga blanca.