Inca multa con 7.000 euros a los organizadores del festival taurino

El ayuntamiento de Inca ha abierto un expediente sancionador al promotor del festival taurino celebrado el pasado 12 de octubre en la plaza de toros de la ciudad y a la presidenta del espectáculo por no haber realizado el control antidopaje a los animales y a los toreros, un requisito obligatorio previsto en la Ley balear de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales. El Ayuntamiento considera que ambos incurrieron en una infracción grave, por lo que propone una sanción de 6.000 euros para el promotor del festival, el torero José Barceló 'Campanilla', y otra de 1.001 euros a la presidenta del festival. Ambos han recurrido la sanción, por lo que esta todavía no es firme.

Según el decreto de alcaldía al que ha tenido acceso este diario, el 16 de octubre de 2019, cuatro días después del festival en el que se homenajeó al torero Dámaso González con la presencia de figuras como el propio 'Campanilla' o José Ortega Cano, entre otros, el Ayuntamiento recibió una denuncia de la Guardia Civil en la que se confirmaba que el citado control antidopaje no se había realizado a pesar de las advertencias de que se trataba de una práctica obligatoria.

Por este motivo, la institución municipal ha considerado que tanto el promotor como la presidenta incumplieron la ley, por lo que propone una multa de 6.000 euros a 'Campanilla' por su condición de organizador y promotor del espectáculo y otros 1.001 euros a la presidenta del festival "por no advertir y levantar la correspondiente acta de la infracción presuntamente cometida".



Alegaciones

Los dos sancionados ya han presentado alegaciones contra la decisión municipal. El torero 'Campanilla' argumenta que la resolución es nula porque emana del departamento municipal de Urbanismo, cuyas competencias no están relacionadas con el motivo de la sanción. Por otra parte, también alega que "no se me puede sancionar por un hecho no tipificado como tal", ya que considera que la sanción se basa en la ley que regula las corridas de toros, cuando se trataba de un festival taurino, acto que "tiene su propia normativa y regulación".

'Campanilla' asegura que ni los organizadores ni los participantes "se negaron a la realización de análisis, sin embargo el Ayuntamiento en ningún momento indicó su necesidad ni envió personal técnico competente para la realización del mismo". Por último, indica que, a pesar de que las sanciones graves se pueden multar desde 1.001 a 10.000 euros, se le impone una sanción de 6.000 euros, por lo que propone que esta se rebaje a los 1.001 euros porque "no existió intencionalidad, no se ha producido ningún riesgo para la salud de las personas y no hay reincidencia".

Por su parte, la presidenta del festival también alega, entre otros motivos, que el control antidopaje "no se realizó debido a que el lugar no reúne las condiciones de idoneidad así como por la falta de material para la recogida de muestras biológicas" y que la ley balear "no desarrolla el protocolo a seguir para la extracción de muestras".

El ayuntamiento de Inca sigue investigando las posibles irregularidades reglamentarias del pasado festival, ya que también se constató la presencia de menores en la plaza de toros.