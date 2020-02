Tensión en el equipo de gobierno de Llucmajor por el enfrentamiento entre dos socios

El rifirrafe entre Llibertat Llucmajor y la Agrupación Social Independiente (ASI) podría hacer saltar por los aires el Pacto de gobierno en Llucmajor. Los concejales Alexandro Gaffar y Eloy Crusat, de Llibertat Llucmajor, exigieron ayer una disculpa pública por parte del regidor Guillermo Roig, de ASI, por sus acusaciones vertidas en redes sociales sobre la abstención de Llibertat Llucmajor en una moción de urgencia que reclamaba una comisión de investigación sobre la explotación de menores. "No vamos a permitir que nos insulten", aseguró Gaffar, quien amenazó con "romper el pacto" en caso de no recibir las disculpas. "No se puede trabajar en estas condiciones", apostilló.

La polémica estalló ayer con el comunicado de ASI en las redes sociales. La formación llucmajorera narraba cómo una moción de urgencia presentada por su partido no salía adelante al no conseguir la mayoría absoluta requerida, y ponía en el foco de la noticia a sus socios de gobierno, los regidores Alexandro Gaffar y Eloy Crusat. Citando sus nombres y adjuntando en la nota una imagen de los dos concejales, ASI aseguraba que la formación había "votado en contra de la urgencia de un asunto tan delicado como es este [la explotación de menores]". "Esperamos que los ciudadanos se acuerden que para ellos [los regidores de Llibertat Llucmajor] investigar las violaciones de menores en nuestra comunidad son 'cosas que no han afectado a Llucmajor'".

Desde Llibertat Llucmajor tacharon este escrito de "intolerable" e "inadmisible". "No vamos a soportar que nos insulten, y menos miembros del equipo de gobierno", indicó Gaffar, quien denunció que Roig "ataca a las personas, tanto a nosotros como a la oposición [PSOE, Més, Podemos y El Pi, que también votaron en contra]".

Según Gaffar, una cosa son las críticas y otra muy diferente los insultos y las provocaciones. "Poner una foto nuestra y dar a entender que defendemos las violaciones es muy fuerte", apuntó.

Tras el enfrentamiento, los concejales de Llibertat Llucmajor se plantaron ante el alcalde Éric Jareño (PP) y le comunicaron que, o Guillermo Roig se disculpaba públicamente en redes sociales y en el pleno, o "no habrá continuación de Pacto de gobierno". Los ediles llucmajorers pusieron sobre la mesa la posibilidad de fichar a otro regidor que forme parte de la Casa Consistorial para sustituir a Roig y mantener así la mayoría necesaria.



"Un problema entre partidos"

Por su parte, el alcalde de Llucmajor comentó que se trata de un problema "entre partidos" y que en ningún caso afecta a la hoja de ruta a seguir del Consistorio. "Es un problema que ellos deben hablar como formaciones políticas pero no hay que darle mayor importancia", señaló.

Asimismo, el concejal de ASI aseguró que no pedirá perdón a sus compañeros porque el escrito refleja "una realidad de lo que ha pasado". Según Roig, no entiende cómo un miembro del equipo de gobierno se abstiene en una moción de un compañero.

El regidor de ASI reconoció que hay "muy mal ambiente de trabajo" y que "eso desgasta mucho". Por ello, aseguró: "Si la situación sigue así no tendría problema en irme mañana mismo a la oposición, aunque no me gustaría porque desde dentro puedes trabajar más por el ciudadano".