Sóller se queda sin mascarillas por la psicosis del coronavirus

Las llamadas a la prudencia lanzadas por las autoridades como consecuencia de la llegada del coronavirus a nuestro país no han tenido los efectos esperados en el ciudadano de a pie. Y como muestra un botón: una farmacia de Sóller comercializó en tan solo dos días 1.200 cajas de mascarillas hasta el punto que agotó todo el material que tenía almacenado. La psicosis por esta enfermedad vírica es tal que las boticas del municipio han agotado todas sus existencias. Ahora mismo se hace imposible conseguir este producto, algo que preocupa a las personas que por razones de salud sí necesitan usar mascarillas.

Mar Torrens, la titular de la farmacia situada en la plaza de la Constitución, explicó ayer que en los últimos días muchos vecinos de Sóller han acudido en masa a todas las farmacias del municipio para hacerse con mascarillas sanitarias. La demanda es tal, explicó, que incluso en su botica han tenido que abrir una lista de espera en la que se inscriben aquellos que quieren hacerse con alguna de estas cajas con tapabocas. El problema es que los suministradores de estos productos también tienen su stock agotado, lo que hace difícil que el suministro se pueda normalizar a corto plazo. La farmacia de Torrens ha conseguido hacerse con un lote de 60 cajas más que próximamente llegarán a Sóller para distribuirlas entre sus clientes, pese a que la escasez de mascarillas continuará un tiempo más, explicó la boticaria.

Las cajas que se han agotado se comercializaban a 3'5 euros la unidad. En su interior hay seis mascarillas quirúrgicas de tres capas de celulosa que garantizan la protección de quienes la llevan puesta.

Otro producto estrella de este particular agosto que están haciendo las farmacias de muchos puntos de la geografía balear es el gel higienizante. En la misma farmacia de Sóller ya han vendido más de 700 botellas para que los usuarios que las han comprado puedan limpiarse las manos. Y la demanda sigue sin cesar y ayer mismo muchas personas que iban a la farmacia lo hacían con el único objetivo de hacerse con alguna de estas botellas con el líquido milagroso.



Efectos de la "telebasura"

La gran afluencia de clientes que registran estos días las farmacias contrasta con la situación que viven, a modo de ejemplo, las agencias de viajes. En Sóller, el responsable de una de estas oficinas no ocultó su indignación por "la psicosis generada alrededor de la enfermedad". "La telebasura está alimentando la psicosis al coronavirus de forma totalmente injustificada", se lamentaba ayer el gerente de la agencia de viajes que prefiere no dar su nombre y que apuntó que muchos clientes acuden a la oficina para informarse de la situación. Algunos ya han cancelado sus viajes y otros lo están pensando, apuntó, algo que cree que está generando "un daño innecesario" a la economía y el turismo. Este gerente de agencia de viajes aseguró que "el coronavirus es una gripe más y lastimosamente se extiende con más rapidez el alarmismo que no los datos objetivos".