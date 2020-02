Un concejal de Pollença admite que se equivocó al contratar un espectáculo erótico por Carnaval

El regidor de Fiestas del ayuntamiento de Pollença, Andrés Nevado, se ha disculpado hoy públicamente a título personal por la contratación, el pasado viernes, de una actividad musical que incluía un espectáculo de carácter erótico protagonizado por una chica que realizó movimientos sensuales ante el público presente en la carpa montada por el Ayuntamiento en el Moll pollencí para celebrar el Carnaval. Nevado precisa que no se realizó una "contratación explícita de un espectáculo erótico", pero admite que "debería haberse asegurado de qué tipo de animación se trataba, evitando así este terrible episodio".

La difusión de las imágenes de la fiesta ha provocado una gran polémica política en el municipio. Los tres partidos de la oposición, Junts Avançam, Alternativa y Unides Podem, han exigido hoy la "comparecencia urgente" del regidor para que explique públicamente el "trato denigrante hacia las mujeres" que pudo verse en la citada fiesta de Carnaval "organizado con recursos municipales". "Lo que tenía que ser una fiesta de disfraces y diversión en la que caben la sátira y la mofa y en la cual participaban menores y jóvenes de la localidad, tuvo lugar un espectáculo erótico en el que se banalizó la figura de las mujeres, mostrándolas como un objeto sexual y reforzando el estereotipo sexista".

Los tres partidos instan también al alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença) a "garantizar la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres" y a "requerir de manera inmediata" al responsable de la organización de la fiesta, el regidor Andrés Nevado, que "comparezca para dar explicaciones y pedir disculpas públicas", ya que los "hechos lamentables que se financiaron con recursos públicos" no pueden tolerarse en una administración pública comprometida con la igualdad". La oposición denuncia también que, a pesar de la "gravedad de los hechos", las imágenes de la fiesta "se han expuesto en las redes sociales sin ningún tipo de vergüenza, normalizando lo que no debería ser normal en pleno siglo XXI".

En este sentido, el regidor Nevado explica que "para la celebración de la festividad se contrató a un conjunto de personas relacionadas con el mundo de la música, concretamente dos djs, entre los cuales había una empresa que ofrecía música y animación, donde no había ninguna especificación más". Según la versión del edil, el espectáculo erótico no se anunciaba explícitamente en el contrato. "En ningún momento pensamos que dicha animación consistiría en el tipo de espectáculo que presenciamos posteriormente, y con el que no estamos nada de acuerdo", apunta.

El miembro del equipo de gobierno añade que "siempre hemos intentado fomentar la igualdad dentro de las posibilidades técnicas y materiales del municipio", por lo que pide "disculpas públicamente" y lamenta "enormemente" el suceso. A su entender, "no es un paso atrás sino un fallo desafortunado del cual tomaremos nota y aprenderemos, siempre para avanzar hacia una igualdad efectiva e integral de la mujer".

Nevado asegura también que él ya no estaba en la carpa cuando se celebró el espectáculo erótico, que se inició "sobre la 1,30 horas de la madrugada", cuando "no había menores" en la carpa.