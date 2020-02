Una jueza sentencia contra el pago de plusvalía en Calvià cuando no hay ganancia en la venta

El juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 1 de Palma ha ordenado al ayuntamiento de Calvià devolver a un contribuyente los 13.131 euros que pagó en concepto de plusvalía, que es el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este gravamen se aplica cuando se vende una propiedad.

En una sentencia dictada este mes, la magistrada concluye que el recurrente ha acreditado "la falta de incremento patrimonial" en la transacción. Es decir, como la operación de compraventa se saldó sin beneficios respecto a lo que pagó en origen, no procedía el abono de la plusvalía.

Así lo sostenía el contribuyente del municipio, que alegó la falta de incremento patrimonial, para lo cual aportó las escrituras de adquisición y venta, además de un informe pericial. Unos documentos que, según alegó, evidenciarían que no se había producido un aumento del valor de los terrenos.

Como se recoge en la sentencia, la administración municipal discrepó de esta postura. De esta forma, sostuvo el Ayuntamiento que las escrituras no reflejan el valor de los terrenos. Además, cuestionó las explicaciones del perito, que consideró "muy pobres" a la hora de diferenciar "entre su valoración y la valoración catastral".

Escrituras acreditativas



La jueza discrepa de la argumentación municipal y concluye: "No sólo las escrituras son una prueba para acreditar el valor de un terreno, sino que, además, es sabido que los datos catastrales no reflejan el valor real, sino sólo el catastral. De lo que se trata es de averiguar si ha habido incremento de valor del terreno real". Por todos estos motivos, la magistrada acaba ordenando la devolución del importe abonado por el contribuyente en concepto de plusvalía, que asciende a 13.131 euros.

Consultado sobre el alcance de esta sentencia, el teniente de alcalde de Transparencia, Innovación y Servicios Económicos de Calvià, Marcos Pecos (PSOE), enfatiza que en los últimos tiempos se han dado resoluciones judiciales sobre la plusvalía municipal que han dado y han quitado la razón al Ayuntamiento. "Nosotros no tenemos ningún afán de cobrar la plusvalía. Pero tampoco la podemos devolver si no nos demuestran que no ha habido incremento de valor en los terrenos", argumenta Pecos, quien explica que, por lo general, el Ayuntamiento calvianer no presenta recursos cuando el caso está claro.

En todo caso, el teniente de alcalde relativizó el importe total de estas devoluciones, teniendo en cuenta que en 2018 se recaudaron unos 12 millones de euros por este gravamen, al tiempo que recordó que son casos puntuales en los que, en la mayoría de casos, los recurrentes son "grandes promotores o bancos".

En los últimos meses, el PP, en la oposición, ha criticado que el gobierno municipal siga cobrando el gravamen en casos de transacciones sin ganancias.