Los hoteleros del Llevant exigen a Sánchez que rectifique con las ayudas de 'Gloria'

"Estamos moralmente destruidos y enardecidos en muchos momentos". Así se sienten los hoteleros de Cala Millor tras conocer que solo llegaran a Balears 4,4 millones de Madrid a repartir entre 31 municipios afectados por la borrasca Gloria mientras la asociación hotelera de Capdepera reprocha que "la visita de Pedro Sánchez sirvió para hacer la foto y no para dar soluciones". Así, los hoteleros del Llevant muestran su indignación por los efectos del temporal y las soluciones aportadas por el Gobierno central dejan a los hoteleros indignados. Se sienten "desamparados". Desde el Consorci Turístic de Cala Millor califican "de complicada" la situación que se vive y recuerdan que un turoperador como TUI ya ha pedido a algunos hoteles que retiren las fotos de las playas con arena de su publicidades, ya que después del paso de Gloria hay zonas rocosas y podría constituir una publicidad engañosa. Mientras tanto, la reservas peligran para hacer frente a la nueva temporada.

El lunes el Consorci iniciará una campaña de limpieza y recuperación de la zona. También coordinará la actuaciones que pueda realizar Demarcació de Costes y paralelamente se pondrá en marcha el proyecto de regeneración que se encontraba parado debido a los efectos de Gloria. Sentencian que los Ayuntamientos no pueden asumir los gastos y, si el Ministerio no lo hace, tendrá que ser el Govern quién se haga cargo a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o cualquier otra fórmula. La entidad también pide al Consell que les ayude a financiar los eventos, como puede ser el campeonato de fútbol East Mallorca Cup. "Si no tuviéramos el torneo de fútbol, no nos podemos imaginar cómo sería el inicio esta temporada después de la quiebra de Thomas Cook", exclaman. Cala Millor con 35.000 plazas hoteleras es una de las zonas más perjudicada, por ello, desde su "rabia contenida", el Consorci exige al Gobierno que rectifique y arregle el problema de la playa que ha quedado sin arena por la vía de urgencia. "No podemos estar parados, después de la que nos ha caído con Thomas Cook y ahora con Gloria. Si no quieren arreglarlo por urgencia que nos ayuden económicamente a mitigar los gastos", zanjan.



Peligrar las reservas

Desde la asociación hotelera de Capdepera temen que las imágenes de las playas sin arena hagan peligrar las reservas a las puertas de la temporada y reconocen que ya ha habido una ralentización y que podría afectar a los meses de verano. "Las imágenes de las playas destrozadas se han visto en todo el mundo. Si el Gobierno no da una solución rápida al problema afectará a las reservas", mantienen los hoteleros, que tampoco entienden cómo no se actúa tan rápidamente como se hace en otras zonas turísticas del territorio español cuando los daños afectan al turismo de Balears. Tampoco ven factible el montante destinado a las islas ya que solo en Capdepera los daños cuantificados rondan los 4,5 millones. Otro problema que se les avecina es que podrían comenzar la temporada sin hamacas. El pliego de condiciones para la concesión está en exposición pública pero temen que no haya candidatos debido al mal estado de las playas, algo que agravará el problema. Por ello, los hoteleros ven la situación con mucha preocupación y se sienten desamparados por los gobiernos.