Denuncian la "ocupación excesiva" que tendrán las playas de Can Picafort y Son Bauló

La playa de Can Picafort, en una imagen de archivo. d. m.

El principal grupo de la oposición en el ayuntamiento de Santa Margalida, Suma pel Canvi (SxC), considera que la ocupación que tendrán el próximo verano las playas de Can Picafort y Son Bauló será "excesiva" por la gran cantidad de hamacas y sombrillas que el futuro concesionario podrá habilitar en función de los pliegos de condiciones para las concesiones de las instalaciones que actualmente están en fase de exposición pública como trámite previo a la adjudicación que se formalizará para la temporada de este año y la de 2021.

Fuentes de la coalición progresista explicaron que el proyecto contempla, solo en Can Picafort, la instalación de 1.684 hamacas, 842 sombrillas y un chiringuito desmontable que puede tener 30 mesas y 90 sillas. Según subraya SxC, se trata de la cantidad máxima de hamacas y sombrillas permitida por la administración. Cabe destacar que en la playa de Son Bauló también se permitirá un chiringuito con las mismas características.

Suma pel Canvi recuerda que la playa de Can Picafort se vuelve más estrecha cada año que pasa como consecuencia de la subida del nivel del mar motivada por el cambio climático. A pesar de esta circunstancia, "el equipo de gobierno de Santa Margalida sigue licitando una cantidad de instalaciones de temporada que, si en otros años tenía sentido, actualmente no porque casi no caben", apunta el grupo político, que añade el resultado de todo ello es una "sensación de masificación en las playas del municipio".

SxC asegura que "desde hace años se acumulan quejas debido a que ya no hay espacio para poner una toalla e incluso es difícil pasar por algunas zonas de la playa". La coalición cree que la acumulación de servicios "va en perjuicio de la calidad de la playa y de los espacios públicos".