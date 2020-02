Las familias de Ses Comes reclaman ampliar el colegio

Los padres del colegio Ses Comes, en Porto Cristo, no llevarán a sus hijos a clase el próximo curso si las obras de ampliación del centro no están terminadas en septiembre. Así lo anunció la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Ses Comes, Aina Capó, durante la manifestación que llevó a representantes de la comunidad educativa de los tres centros educativos de Porto Cristo ante la entrada de la escuela Ses Comes.

Las obras de ampliación de este colegio se pararon el pasado noviembre porque la empresa constructora quebró. Y a día de hoy los trabajos todavía no se han retomado. Desde que empezaron las obras de ampliación, los maestros y el alumnado tienen que convivir con un patio excavado y lleno de escombros.