Capdepera insta al Govern a comprar los solares anexos al faro

El ayuntamiento de Capdepera aprobó ayer por unanimidad una moción para instar al Govern a adquirir, con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, unos terrenos urbanos cercanos al faro de Cala Rajada. Se trata de cuatro parcelas sin construir y que el consistorio gabellí pretende preservar dado que se encuentran contiguos a los terrenos donde se encuentra la instalación de señalización marítima protegidos como Área natural de especial interés (ANEI).

La intención del ayuntamiento de Capdepera es que una vez adquiridos por parte del ejecutivo balear dichos solares se recalifiquen y pasen a formar parte del ANEI de la zona. La tasación realizada para adquirir estos terrenos, según explicó el primer edil Rafel Fernandez, rondaría los 3,5 millones de euros. El alcalde advierte de que, si no se hace o se demora la adquisición de los solares, se corre el riesgo de que se solicite una licencia para construir en ellos y sería inevitable la pérdida del espacio. El acuerdo llega después de que Més hubiera presentado inicialmente una propuesta sobre la adquisición y recalificación de estos terrenos, que inicialmente no contó con el beneplácito del equipo de gobierno. Fernández explica que "no podía pretenderse una expropiación que no estuviera acorde con la actual calificación de los terrenos, de naturaleza urbana, que es por lo que pagan los impuestos los propietarios, ni tampoco que el consistorio afrontara unos gastos de expropiación".

Por otro lado, el consistorio también dio luz verde al pliego de condiciones para la explotación de las playas del municipio que, en esta ocasión, se dividirá en once lotes independientes a diferencia de lo que se venía haciendo en los últimos años, cuando se sacaban a concurso conjuntamente. Así, el actual pliego de condiciones prevé contar con una playa libre de humos, en este caso la de n'Aledern y cambiar la actual playa canina de sa Forana por la de sa Ferradura. Asimismo, por primera vez no será requisito que el personal que trabaja en el mantenimiento de las playas continúe con la nueva concesionaria.