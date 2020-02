SFM suprime los trenes exprés entre Inca y Palma durante toda la semana por una avería

La empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) suprimirá los servicios exprés entre Palma e Inca durante toda esta semana debido a la avería en una de las piezas que forman parte del eje de las ruedas del tren en las unidades de la serie 8100 que prestan el citado servicio rápido, sin paradas en las estaciones intermedias. La incidencia mecánica ya obligó a SFM a suprimir los servicios Inca-Express ayer por la mañana y el pasado viernes. La problemática no afecta el metro.

SFM informa que las revisiones del Plan de Mantenimiento que lleva a cabo la empresa ferroviaria "ha observado en algunos trenes un deterioro avanzado de estas piezas, por lo que SFM ha decidido que no pueden circular hasta que se solucione esta incidencia".

Según los técnicos la empresa, las piezas "se han ido desgastando más rápido de lo que indicaba el Plan de mantenimiento", por lo que en la actualidad se están reparando las piezas afectadas con el objetivo de recolocarlas lo antes posible y, al mismo tiempo, se ha reclamado a la empresa fabricante el rediseño y sustitución de todos estos elementos.

Asimismo, SFM ha abierto un expediente a la empresa de mantenimiento "por no haber tomado medidas con más antelación para evitar que afectase al servicio", al tiempo que ha reclamado a la empresa fabricante la sustitución de las pieza en todas las unidades. Esta pieza se llama reductora y es un mecanismo que transmite la potencia del motor a las ruedas, según precisan fuentes de la empresa pública.

Para SFM, "la seguridad de los pasajeros es la prioridad y, por tanto, no quiere hacer funcionar los trenes en los que se ha observado un deterioro demasiado avanzado de estas piezas". Por ello, en los próximos días no se realizarán los servicios exprés de las mañanas porque "no se dispone de todos los trenes con capacidad operativa". A medida que se vayan reparando las unidades afectadas se reanudará el servicio de los trenes exprés, añade SFM.

Los servicios suprimidos "son los que menos afectación tienen, ya que no suponen modificaciones importantes de los horarios", añade la empresa ferroviaria. Así, durante toda la semana no saldrán los trayectos Palma-Inca de las 6,07 y 7,45 y las siguientes salidas serán a las 6,17 y 7,50, con pocos minutos de diferencia respecto de los servicios exprés, aunque estos últimos trayectos sí efectuarán paradas en las estaciones intermedias.

Desde Inca-Palma no saldrán los trenes de las 6,50, 7,33 y 8,33 horas, saliendo los de las 6,56, 7,39 y 8,39 horas. Tampoco saldrá el expreso Manacor-Inca de las 06,59 horas pero sí lo hará antes el servicio de tren ordinario a las 6,25 horas y el posterior de las 7,25 horas. Todos los demás servicios se realizarán con normalidad, asegura SFM.