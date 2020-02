El Plan General de Capdepera quiere desclasificar suelo urbano

El ayuntamiento de Capdepera prepara un cambio en la normativa urbanística del municipio con la redacción del nuevo Plan General. De hecho los presupuestos municipales, que ya se han aprobado, incluyen una partida de más de 100.000 euros para iniciar la redacción del nuevo plan que sustituirá las normas subsidiarias del año 1986. El objetivo del equipo de gobierno es ordenar y desclasificar el suelo urbanizable que no se ha desarrollado en los diferentes espacios naturales de Capdepera.

Según el gobierno municipal, las actuales normas urbanísticas de Capdepera han quedado desfasadas y clasifican como suelo urbano zonas que actualmente son naturales. Ante esta situación, el consistorio quiere desclasificar solares urbanos, en colaboración con el Govern y el Consell de Mallorca. "Nos tenemos que plantear qué solares se tienen que desclasificar y cuáles no, y también tenemos que aclarar quién los paga", explicó el alcalde del municipio, Rafel Fernández. "No podemos continuar con el urbanismo de 1986, esto está claro; por lo tanto hay que encontrar una solución para los solares urbanos que cuando uno los ve, ve claramente que no lo tendrían que ser", añade el alcalde.

Así, el consistorio gabellí quiere reducir la edificabilidad en el municipio, que durante los años ochenta vivió un auténtico desarrollismo en la construcción de nuevas urbanizaciones. Además, el nuevo Plan General tendrá que delimitar los usos turísticos, comerciales e industriales en los diferentes núcleos de población de Capdepera.

"Queremos un PGOU que ordene claramente los usos permitidos en cada zona turística y también en el casco antiguo de Capdepera", concluye Rafel Fernández.

Con los presupuestos aprobados, el Ayuntamiento podrá empezar este mismo año las tareas de redacción del nuevo Plan General. Y su intención es aprobarlo antes de las próximas elecciones municipales.