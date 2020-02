Denuncian que la Gola reabre sin contrato en el Moll 'pollencí'

El grupo político de Junts Avançam denunció ayer que el pasado uno de febrero se reabrió el centro de turismo ornitológico de la Gola, en el Port de Pollença, sin contrato y gestionado por Natura Park.

En este sentido, el principal grupo de la oposición municipal explica que el anterior contrato finalizaba en noviembre de 2019 después de haberse iniciado en febrero de 2016, superando un periodo de tres años en los que el parque ambiental ubicado en el Moll permaneció cerrado.

Junts Avançam recuerda que el actual equipo de gobierno (Tots per Pollença, PP, UMP y El Pi) "hizo mucha campaña denunciando contratos caducados o sin licitar y anunció que su prioridad sería la regularización de contratos". No obstante, "no solo no lo ha hecho, sino que contratos que estaban en vigor han caducado por falta de diligencia del nuevo Consistorio", añade el grupo del exalcalde Miquel Àngel March.

Asimismo, el grupo progresista avisa que "próximamente" caducarán nuevos servicios "sin que por ahora se haya iniciado su licitación".