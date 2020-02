Los vecinos se quejan de la suciedad del vial de Santa Maria

Los vecinos que circulan por el vial de Santa Maria, ya sea a pie o en vehículo, se quejan de la suciedad existente en los solares, así como de la falta de aceras. Sobre el tema, el alcalde Colau Canyelles ha recordado que la construcción de la carretera fue ejecutada por el Consell de Mallorca, siendo esta institución la responsable de su mantenimiento y limpieza. Según explica, cuando hay un exceso de suciedad en la carretera avisa al Consell y viene su brigada a limpiarlo.

En referencia a la suciedad encima de las futuras aceras y en los solares el primer edil manifestó que son los mismos vecinos promotores de la futura urbanización los que deben delimitar los solares para poder proceder a su vallado, cosa que hasta la fecha no se ha conseguido al no estar de acuerdo entre ellos. Estos mismos vecinos promotores son los responables de la finalización de las obras comunes como la instalación de farolas en el vial o terminar las aceras, entre otras obras compartidas de la futura urbanización, ya que al ser una "unidad de actuación", los solares no están clasificados como urbanizables, lo que se hará una vez se proceda a la señalización de los mismos.

A día de hoy todavía no se ha efectuado la junta de compensación, que debe ceder al consistorio los terrenos que serán de propiedad pública, después de muchos años los propietarios han presentado al consistorio las bases del proyecto de estatutos al consistorio. El Ayuntamiento y los propietarios hace años que están en conversaciones que no han fructificado. El consistorio tiene las manos atadas.