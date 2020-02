Més per Capdepera critica que el decreto de excesos en zonas turísticas no llegue a Cala Rajada

Més per Capdepera lamenta que el decreto contra los excesos en zonas turísticas no se aplique en determinadas zonas de Cala Rajada tal y como ofreció la conselleria de Turismo. En una pregunta de Més en sesión plenaria, el alcalde Rafel Fernández reconoció que lo rechazó porque Capdepera cuenta con las ordenanzas suficientes para regularlo ya que la casuística de la zona es muy diferente a la de Magaluf o Playa de Palma. Més reconoce que aunque la cauística sea diferente, la normativa incorpora prohibiciones y limitaciones de gran importancia que no se contemplan en las ordenanzas municipales como, por ejemplo, las referentes al consumo de alcohol entre menores y al espacio públicos. Otra de las prohibiciones importantes, recuerda la formación, son las excursiones con alcohol en embarcaciones más conocidas como party boats.

"Se trata de un decreto restrictivo que contiene un puñado de limitaciones a los excesos en la venta y consumo de alcohol", esgrimen. "El listado de zonas en las que se aplicará la norma no está cerrado y en cualquier momento un municipio puede solicitar que algunas calles se incorporen", recuerda Més que reitera que Cala Rajada cuenta con "un segmento del turismo que practica los excesos que este decreto pretende limitar". Por ello proponen que una vez finalizada la temporada turística se analice si en algunas de las zonas sería conveniente aplicar esta normativa pero sobre todo reclaman que el debate tenga en cuenta la opinión de los vecinos. "Es una decisión que debemos tomar todos. No solo el alcalde y el equipo de gobierno", concluye.