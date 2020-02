Ecologistas de Calvià se oponen a una carrera en una zona protegida de El Toro

La entidad ecologista SOS Can Vairet ha instado este lunes a la conselleria de Medio Ambiente a no autorizar la competición 'Isla Race Port Adriano' -prevista para el próximo 26 de abril- al celebrarse en el Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Rafaubeig, en una zona protegida por la Red Natura 2000. La entidad también ha pedido al Ayuntamiento de Calvià que no apoye esta carrera.

En un comunicado, SOS Can Vairet recuerda que "se trata de un espacio natural en el que se han de mantener en buen estado de conservación los hábitats y las especies y evitar su deterioro".

Según se anuncia en la página web y en las redes sociales, se harán dos tipos de carreras: una de 6 kilómetros y otra de 12 kilómetros y, como en la edición del año pasado, se prevé realizar toda una serie de pruebas dentro del ANEI de Rafaubeig, subrayan desde la asociación.

"La realización de una carrera de obstáculos planteada como una actividad masificada en el campo a través, como evidencian las imágenes difundidas por parte de la organización, pone en peligro y compromete la conservación de la zona", sostienen desde la entidad ecologista.

Además, recuerdan que la actividad está prevista para el día 26 de abril, "en plena época de apareamiento de aves". "Es precisamente en esta época del año cuando la conselleria de Medio Ambiente y Territorio no concede permisos para acceder a zonas como Rafaubeig, que está protegida además como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Sos Can Vairet lamenta que el ayuntamiento de Calvià, que públicamente ha apoyado esta actividad, y la Conselleria "faciliten, publiciten y no pongan medidas para evitar que Rafaubeig se convierta en un parque de atracciones de uso privado que genera ingresos para unos pocos en vez de trabajar para conseguir que Rafaubeig pase a ser de propiedad pública y se declare parque natural, asegurando la conservación y el disfrute respetuoso con el medio natural por parte de la población".