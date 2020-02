Seísmo en el Pla: "Ha sido como un 'boom'"

Un ruido semejante al de un camión. Un trueno. Un 'boom'. Como una explosión. Así definen los vecinos de Sant Joan el temblor provocado por el seísmo de 2,1 mbLg que esta madrugada ha sacudido el Pla de Mallorca. Ha sido de baja intensidad pero los vecinos que sí se han desvelado por el temblor cuentan que ha sido como "una explosión". "He oído como un estruendo, como un boom, y el techo ha vibrado. He pensado que o bien era un terremoto o bien un coche que se había empotrado a la pared. He salido al balcón pero no he visto nada. Los perros sí ladraban y he vuelto a la cama pensando que sería un seísmo", cuenta Francesc Alzamora, que cuando se ha levantado ha ido a consultar la página del Instituto Geográfico Nacional para confirmar si el temblor que había notado a las 2.50 horas de la madrugada era realmente un seísmo. Así ha sido.

Maria Monserrat Company ha sido otra de las vecinas de Sant Joan que ha notado la vibración. "Me ha despertado un ruido y las ventanas han vibrado. He pensado que eran las seis de la mañana y que era un gran camión que había provocado aquel estruendo. Cuando he visto que eran las tres menos diez, no le he dado más importancia y me he vuelto a dormir", relata. Ha sido por la mañana cuando se ha dado cuenta que el teórico camión era un seísmo de 2,1 mbLg. Pilar Jaume lo define como "un trueno" pero, igual que Maria Monserrat Company, indica que ha sido un temblor muy breve. "Ha sido un segundo", coinciden.

Toni Caimari es otro de los santjoaners que ha notado el temblor de la tierra. También lo compara al ruido que hace un camión. Este lunes había hecho matances y se ha despertado pensando que se había caído la perxa donde se guardan las sobrasadas. "He subido donde las tenemos colocadas para comprobar que no había caído nada", cuenta. Llorenç Llull no ha notado nada pero cuando se han despertado su mujer, Tina Cunill, le ha explicado que por la noche no podía dormir y que, de repente, los cristales de las ventanas han empezado a vibrar.

Eso sí, todos los vecinos determinan que ha sido un temblor leve pero que ha alterado a los animales, especialmente a los perros, que han empezado a ladrar a causa del seísmo.