Miquel Montoro, el niño payés, triunfa en la Resistencia de David Broncano

Miquel Montoro, "el chaval youtuber que cuenta cosas del campo", conquistó anoche la Restencia. El joven mallorquín regaló más de media hora de buen rollo a los espectadores del programa que conduce David Broncano. Y todo, sin decir ni una sola vez el 'Hosties, pilotes! que le llevó hasta allí, demostrando "que es mucho más que una frase".



La expectación creada por la visita del joven mallorquín a la Resistencia fue tal que, en tan solo una hora, el anuncio de su entrevista en redes sociales consiguió más de 60,000 likes, "el récord histórico del programa, más que Gérard Piqué y Jordi ENP". Y Miquel Montoro no defraudó.



Sencillo y espontáneo, como se muestra en sus vídeos de Youtube, Miquel contó que su pasión por el campo le viene desde pequeño. Cuando era bebé, se dormía con el ruido del tractor, "me relajaba", y aseguró que se subió por primera vez solo a uno con tres años. "¿Y el permiso?", exclamó Broncano. "Es la Policía la que necesita permisos, no yo", respondió un desenvuelto Miguel. "¡Claro, a ti el permiso te lo da el viento... Tu única ley es la tierra y el agua. ¡Eres el mejor!", le ovacionó Broncano.





Te daba Miquel en la cepa la nuca por quitar lo blanco. https://t.co/UngEyDejtl — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 31, 2020

Muy fans de Miquel Montoro. Le explica a David Broncano cómo comer una buena sobrasada en @LaResistencia. Así se promociona nuestro producto local!! ?? https://t.co/Ljw76sBKv4 — Podemos Illes Balears (@PdmIllesBalears) January 31, 2020

Aún se puede oír la hostia que se han llevado los que decían que Miquel iba a @LaResistencia solo para decir un frase. Estamos tan acostumbrados a nuestro mundo artificial que este chaval nos ha dado una lección a todos https://t.co/MaQ69CLaif — Pablo (@pablorv97) January 31, 2020

tiene q haber exactamente 0 personas en todo el universo a las q le caiga mal Miquel montoro https://t.co/DWHAsmaxOw — ???i ?? (@danialvrz01) January 31, 2020

la entrevista de miquel montoro en la resistencia es ahora mismo motivo de orgullo para todo aquel que se sienta mallorquín — teresa (@teresarm26) January 31, 2020

Miquel Montoro es mucho más que 'Ostia Pilotes'. Ayer se salió en La Resistencia con gracia, naturalidad e inteligencia, y uso su altavoz para reivindicar el producto local. Dejemos de hacer famosos a gilipollas y hagamos famosos a gente como él. — ?? Adrián Lede ?? (@adrianledeb) January 31, 2020

El mallorquín llevó algunos regalos al programa: una camiseta con-elegida por sus seguidores de redes sociales-, y una longaniza, que. "David, esta te la doy por compromiso. H", bromeó al tiempo que confesaba que a pesar de que en Mallorca se comía "pan con sobrasada", el prefería "la sobrasada con pan", para alborozo del público.David Broncano, rompiendo su costumbre de no preparar las entrevistas, s. "Uno de mis preferidos es el des, en el que explicas cómo se cortan" dijo demostrando que, a pesar de lo mucho que le gusta el catalán, el mallorquín aún no lo controla. "Es verdad,". Miquel, entre risas, le explicó que lo que en el vídeo hablaba de lo bien que funciona "la parte blanca de las naranjas que todos quitan" para curar el catarro. "Vamos, que te traen a un enfermo de coronavirus y lo curas en dos días con naranjas , bromeó el presentador.La sorpresa a Miquel se la die, colaborador de la Resistencia, cuando le mostró una foto con su horario de clase. "",le dijo Ponce. "Así que, vamos a arreglarlo". Y se pusieron manos a la obra. Comenzaron con clases de plástica, haciendo esferas de plastilina s-pero ni aún así consiguieron arrancarle el 'Hosties, pilotes'-, algunas pinceladas de geografía e inglés "de Magaluf".Y entre tanto humor,y advertir de la difícil situación que atraviesa el campo," en detrimento de "los de verdad". Por eso, animó a los telespectadores ahacerles una foto y mandársela a través de Instagram.Miquel y David se despidieron. Un detalle que ha sido aplaudido por Podemos. "Así se promociona nuestro producto local".El paso de Miquel Montoro por la Resistencia gustó y mucho. Tras la emisión del programa, los seguidores de La Resistencia, convirtiéndolo en tendencia. Algunos mallorquines llegaron incluso a apuntar que la entrevista "".