Miquel Montoro, el niño payés, triunfa en la Resistencia de David Broncano

Miquel Montoro, "el chaval youtuber que cuenta cosas del campo", conquistó anoche la Restencia. El joven mallorquín regaló más de media hora de buen rollo a los espectadores del programa que conduce David Broncano. Y todo, sin decir ni una sola vez el 'Hosties, pilotes! que le llevó hasta allí, demostrando "que es mucho más que una frase".

La expectación creada por la visita del joven mallorquín a la Resistencia fue tal que, en tan solo una hora, el anuncio de su entrevista en redes sociales consiguió más de 60,000 likes, "el récord histórico del programa, más que Gérard Piqué y Jordi ENP". Y Miquel Montoro no defraudó. Sencillo y espontáneo, como se muestra en sus vídeos de Youtube, Miquel contó que su pasión por el campo le viene desde pequeño. Cuando era bebé, se dormía con el ruido del tractor, "me relajaba", y aseguró que se subió por primera vez solo a uno con tres años. "¿Y el permiso?", exclamó Broncano. "Es la Policía la que necesita permisos, no yo", respondió un desenvuelto Miguel. "¡Claro, a ti el permiso te lo da el viento... Tu única ley es la tierra y el agua. ¡Eres el mejor!", le ovacionó Broncano.

El mallorquín llevó algunos regalos al programa: una camiseta con el Dimoni Albí -elegida por sus seguidores de redes sociales-, y una longaniza, que abrió el apetito de los presentes. "David, esta te la doy por compromiso. Has tenido mucha suerte de que no me la comiera", bromeó al tiempo que confesaba que a pesar de que en Mallorca se comía "pan con sobrasada", el prefería "la sobrasada con pan", para alborozo del público.

David Broncano, rompiendo su costumbre de no prepararslas entrevistas, se pasó el día anterior viendo vídeos del youtuber. "Uno de mis preferidos es el de ses taronges, en el que explicas cómo se cortan" dijo demostrando que, a pesar de lo mucho que le gusta el catalán, el mallorquín aún no lo controla. "Es verdad, no entiendo nada de lo que dices pero eres el puto amo". Miquel, entre risas, le explicó que lo que en el vídeo hablaba de lo bien que funciona "la parte blanca de las naranjas que todos quitan" para curar el catarro. "Vamos, que te traen a un enfermo de coronavirus y lo curas en dos días con naranjas, bromeó el presentador.

La sorpresa a Miquel se la dio Jorge Ponce, colaborador de la Resistencia, cuando le mostró una foto con su horario de clase. "Estamos muy contentos de que estés aquí, pero no tanto de que hayas faltado a clase". Empezaron con las clases de plástica, haciendo esferas de plastilina -pero ni aún así consiguieron arrancarle el 'Hosties, pilotes'-, algunas pinceladas de geografía e inglés "de Magaluf".

Y entre tanto humor, Miquel Montoro encontró un momento para hablar en serio y advertir de la difícil situación que atraviesa el campo, "cada vez se consumen más productos súper procesados" en detrimento de "los de verdad". Por eso, animó a los telespectadores a acudir a los mercados y comprar productos frescos y de proximidad, hacerles una foto y mandársela a través de Instagram.