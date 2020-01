El 'Yo acuso' de Joan Carles Bestard al cura de es Capdellà: "No se lo perdono"

El popular actor capdellaner Joan Carles Bestard, que encarna a personajes tan conocidos como 'Madò Pereta', ha difundido un vídeo en redes sociales en que carga duramente contra el cura de es Capdellà, Antoni Mercant. El motivo es que su tía de 92 años falleció recientemente y la familia no pudo celebrar el funeral como hubiese querido en la parroquia de la localidad, que está cerrada desde hace tiempo por una decisión del párroco y del Obispado.

"Señor Mercant, no le perdono que una persona que toda la vida ha hecho el bien como mi tía no haya podido tener un funeral sencillo en es Capdellà. Todo por usted y el apoyo inexplicable del Obispado. A mi tía le hubiese gustado tener su funeral en la parroquia, que, como otros vecinos, ayudó a construir con aportaciones económicas", manifiesta Bestard.

"Gracias a personas como usted esto no ha podido ser, y esto no se lo puedo perdonar. Pese a que la base del cristianismo sea el perdón, después de verle a usted mintiendo, creo que esto le importa a usted un pito. No le perdono que una persona de 92 años no haya podido tener su funeral en es Capdellà", agregó el actor.

Desde hace años, un grupo de vecinos de es Capdellà mantienen malas relaciones con el párroco. Para empezar, la polémica se creó a partir del momento en que se les impidió sacar en procesión la talla de Sant Sebastià, patrón de la localidad, alegando motivos de conservación. Eso hace que cada 20 de enero los vecinos se vean obligados a utilizar un cartel con la imagen del santo en la tradicional procesión por es Capdellà.

A ello hay que unir la decisión de cerrar la parroquia bajo el pretexto de los pocos feligreses que la frecuentaban. Esta circunstancia obliga a que los funerales tengan que oficiarse en el núcleo vecino de Calvià vila.