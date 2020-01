Inca confisca 100.381 euros de la liquidación del Teatre Principal

P. C.

Estado actual de la fachada del histórico edificio del Principal. P. C.

El Ayuntamiento de Inca ha confiscado 100.381,46 euros de la liquidación que debe efectuar la Fundación Teatre Principal a la empresa Vías y Construcciones SA tras la resolución del contrato de reforma del emblemático edificio inquense. La cantidad corresponde a la tasa por la licencia de obras y al Impuesto de Construcciones.

La fundación es la propietaria del Teatre Principal y forman parte de ella: el Govern balear, el Consell de Mallorca y el mismo ayuntamiento. Ante la resolución municipal, la fundación aprobará hoy un acuerdo por el que repercute sobre la empresa contratista la cantidad de dinero reclamada en virtud del contrato de obras suscrito, resuelto recientemente por incumplimiento culpable del mismo.

La propiedad debía abonar la cantidad de 273.145,46 euros en concepto de liquidación de los últimos trabajos efectuados antes de rescindir el contrato. Tras la demanda municipal ha decidido descontar los 100.381 euros de dicha liquidación por lo que sólo abonará la diferencia: 172.754,11 euros.



Avales

Por otra parte, el Ayuntamiento de Inca se ha incautado también de los avales y garantías depositados por la empresa contratista por valor de 454.975 euros. Los servicios jurídicos municipales sostienen que "legalmente el Ayuntamiento está en su derecho al haberse resuelto el contrato por incumplimiento culpable del mismo por parte de Vías y Construcciones SA".

A pesar de que la Fundación Teatre Principal está integrada por administraciones públicas no tiene, como entidad, la consideración de administración pública. En consecuencia el contrato entre la fundación y la empresa mencionada tiene naturaleza privada.

Sin embargo, dicho documento especifica: "serán a cuenta del adjudicatario los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que pesen sobre el contrato".

No obstante, el Ayuntamiento no podrá cobrar a la fundación ni a la empresa las tasas por ocupación de vía pública que ha efectuado durante más de un año. El consistorio aprobó una modificación de la ordenanza por la que grava este concepto pero a partir de este año, con lo que el corte total de la calle Martín Médico, que durante más de un año ha estado cerrada en su último tramo, y el parcial de la calle Teatre, no supondrán nuevos gastos para la empresa.

La Fundación Teatre Principal acordó la rescisión del contrato con la empresa contratista el 16 de enero de 2020. Los informes técnicos avalaron la resolución al considerar que la empresa retrasaba la ejecución de las obras mientras reclamaba más dinero.