El decreto antialcohol prevé ampliar la zonificación si los excesos se desplazan

Una de las principales dudas que ha generado entre el sector turístico el decreto antiexcesos en Magaluf es si esas restricciones en la comercialización de alcohol y excursiones etílicas provocará un desvío de este tipo de oferta asociado al hooliganismo a otros destinos limítrofes, como puedan ser Palmanova o Santa Ponça.

Ayer, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), recordó que el decreto aprobado por el Govern, que será de aplicación también en El Arenal y en Sant Antoni (Eivissa), establece en cualquier caso que, "si se produce un traslado de esa actividad que se quiere perseguir a calles limítrofes, el decreto puede ampliar la zonificación en cualquier momento".

Rodríguez Badal lo expuso así en declaraciones a los medios tras una reunión de la mesa de trabajo de ocio nocturno de Calvià, en la que están representados diferentes departamentos municipales, Guardia Civil, hoteleros de Palmanova–Magaluf y de Santa Ponça, Radio Taxi y las asociaciones Abone y Acotur, de oferta complementaria.

Toda la reunión giró en esta ocasión en torno al famoso decreto ley antiexcesos, "una medida valiente que redundará en beneficio del destino", según enfatizó el alcalde, quien, no obstante, reconoció la existencia de dudas entre el sector turístico en temas como el horario de cierre de los comercios o la inclusión del alcohol en el todo incluido.



"Hay que hacer esfuerzos"

"Todos sí que están de acuerdo en la voluntad de cambiar la legislación para controlar excesos y tener un destino de más calidad. Cada sector sabe que tiene que hacer un esfuerzo. No hay otra manera de desterrar los excesos", declaró el alcalde. Y en esa idea incidió también el presidente de los hoteleros de Palmanova–Magaluf, Mauricio Carballeda. En su opinión, el turismo de borrachera "ha hecho mucho daño a la marca Magaluf y a la marca Mallorca". Eso sí, Carballeda expresó sus objeciones por "cómo se ha hecho" la aplicación del decreto ley. Los hoteleros consideran, por un lado, que pueden sufrir problemas de comercialización. Los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la normativa no se verán afectados, pero, aseguró, todavía no está claro qué repercusiones tendrá por ejemplo en la comercialización online.



"Hay confusión"

Carballeda explicó que se ha creado "confusión" entre clientes y touroperadores, que están llamando a los hoteles para ver cómo afectará la restricción de la oferta etílica. A partir de ahora el todo incluido en establecimientos hoteleros y de restauración se limitará a tres bebidas por persona en la comida y la cena, sin que se puedan acumular las no consumidas para uno de los servicios.

El sector hotelero de la zona, según detalló, se encuentra a la expectativa de cómo irá el primer año de aplicación de la normativa contra los excesos. A priori, Carballeda sostuvo que los hoteles de Magaluf quedarán "en desventaja competitiva" respecto a alojamientos de otros destinos que no tengan esta limitación.

En todo caso, Carballeda defendió que el decreto ley incluye medidas muy positivas como el cierre cautelar de los negocios incumplidores. En su opinión, la normativa deberá ir acompañada de "más recursos a nivel de inspección y fuerzas de seguridad para aplicar la ley en todo lo que es la oferta complementaria". "Lo peor que podría pasar es que en Punta Ballena volviéramos a tener los mismos problemas", agregó.

También reclamó más medios para hacer cumplir la normativa el presidente de Acotur, Pepe Tirado, quien preguntó durante la reunión si habrá más policías este verano. Remarcó asimismo Tirado el "agravio" que se producirá desde el momento en que habrá supermercados que tendrán que cerrar a las 21.30 horas, mientras que otros cercanos, situados fuera de la zonificación, no tendrán ninguna restricción para abrir hasta la medianoche.