Alcúdia asegura que "no hay ninguna posibilidad" de urbanizar Bonaire

El regidor de Urbanismo del ayuntamiento de Alcúdia, Joaquín Cantalapiedra, ha asegurado hoy que "no hay intención ni posibilidad" de desarrollar urbanísticamente el sector AN-1 del núcleo de Bonaire, en el ámbito de la Victòria, cuya desclasificación fue reclamada ayer por el grupo ecologista GOB.

Cantalapiedra explica que, después de debatir el tema con los técnicos municipales, se ha llegado a la conclusión de que no es necesario acometer una modificación urbanística para desclasificar este sector, tal y como reclama el GOB, porque no hay posibilidades de urbanizar la zona.

Así, el regidor añade que la urbanización de Bonaire consta de dos partes. Una de ellas, de unos 50.000 metros cuadrados, "ya está desclasificada y figura en el planeamiento como zona verde pública". Según Cantalapiedra, este sector "es el más sensible desde el punto de vista paisajístico" porque es el más próximo al Puig de la Victòria.

El otro sector está formado por solares "urbanizables de iniciativa privada" y "tiene un proyecto urbanístico en tramitación", según el regidor alcudienc. No obstante, Cantalapiedra asegura que en esta zona "tampoco se puede construir nada porque no tiene servicios ni agua potable garantizada", además de los "informes en contra" que acumula.

Por estos motivos, el ayuntamiento de Alcúdia no tiene intención de desclasificar actualmente. "No tenemos ninguna prisa porque no hay posibilidades de urbanizar nada; además, debería estudiarse en el ámbito de una previsión de planeamiento, y nosotros tenemos nuestro propio calendario para las modificaciones urbanísticas", señala.

El edil de Urbanismo añade que el ejecutivo autonómico también podría desclasificar estos terrenos por su cuenta. En caso de que fuese así, el Ayuntamiento "estudiaría" la conveniencia de aplicar esta medida en la urbanización de Bonaire.