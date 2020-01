Patrimonio Junts acusa al gobierno local de "rebajar" el catálogo patrimonial

Al igual que Alternativa per Pollença, Junts Avançam también acusa al equipo de gobierno de aprobar un catálogo de Patrimonio "de rebajas" por la exclusión de diversos inmuebles ubicados en la primera línea del Moll "por temor a indemnizaciones".

"Pollença necesita un catálogo completo, no uno de rebajas, con unas ausencias que el equipo de gobierno no ha podido justificar técnicamente ya que no han incorporado informes que justifiquen la exclusión de las viviendas del Port", apunta el principal grupo de la oposición, que recuerda que en la pasada legislatura se elaboró un catálogo que incluía todo el casco histórico de Pollença y cinco casas representativas de la arquitectura de principios del siglo XX en el Port. Finalmente, el documento no se aprobó por falta de apoyos de la derecha.