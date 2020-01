Denuncian una excursión con motos de cross en el Port des Canonge

Una imagen vale más que mil palabras y la captada por dos excursionistas este domingo lo dice todo: doce motos de cross circulando por el litoral que une el Port des Canonge y Banyalbufar [vea aquí las imágenes]. Entidades ecologistas como el GOB no han dudado en compartir el vídeo en las redes sociales ya que estas motocicletas circulaban por el paraje natural de la Serra de Tramuntana, una zona de especial conservación y patrimonio mundial de la Unesco.



Este domingo dos aficionados al senderismo emprendieron la excursión de la Volta del General cuando se percataron de la presencia de una docena de vehículos a motor en el litoral de Banyalbufar. No dudaron en sacar sus dispositivos móviles y capturar el momento. Los motoristas no tardaron en abandonar la zona. Ahora el vídeo corre por las redes sociales con el fin de concienciar de la importancia de la preservación del paraje natural que custodia la Serra de Tramuntana.





Ahir, excursió de 12 motocicletes de cross al litoral entre el Port d'Es Canonge i Banyalbufar. Zona de Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, Zona Especial de Conservació i Patrimoni Mundial de la UNESCO. Idò, això, com diu l'amic al vídeo "això és lo que tenim" @cmat_ib pic.twitter.com/9Jo8phZem1 — GOB Mallorca #MésMassificacióÉsMenys (@GOBMallorca) January 27, 2020

