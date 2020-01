Gustavo estrena espacio artístico

Capdepera. Cuando la tendencia indica que las galerías de arte tienden a cerrar sus puertas, Gustavo se ha atrevido a ir contracorriente y abrir el primer espacio de arte privado, convirtiéndose en un emprendedor a sus 80 años

El artista Gustavo Peñalver Pico de origen murciano y gabellí de adopción ya tiene su espacio en la calle Major de Capdepera. Y es que el pasado miércoles el embajador más internacional que tiene Capdepera vio cumplido su sueño: tener su propio espacio artístico, lejos de las galerías, para poder enseñar los cuadros que considere oportunos al público sin la necesidad de pedir permiso a nadie.

El centro, que abrió su puertas por primera vez el día 8 de diciembre de 2019, está ubicado en el número 10 de la céntrica calle Major, un lugar apreciado y conocido en la localidad, ya que aquí se ubicaba el antiguo horno de Can Àngel y que a partir de ahora albergará una exposición permanente de la variada obra de Gustavo.

Está cerca del Bar Can Patilla, otro lugar donde el artista suele acudir a merendar y que alberga una mini exposición permanente de su obra pictórica. El centro no solo exhibe los lienzos sino también esculturas y las últimas producciones de su firma. La voluntad del artista es que no sólo sea una "galería de arte más", sino un centro con "vida propia y dinamismo".

En él, cada mes se realizará una visita guiada gratuita a cargo de su hija, la periodista Bettina, y además está previsto que se lleven a cabo actividades culturales complementarias como conferencias, conciertos, actuaciones de danza, etc. Todo ello en un formato de corta duración.

Desde su apertura el espacio ha recibido más de 500 visitantes, que han podido contemplar una amplia exposición de objetos, desde baldosas hasta botellas de vino, aunque lo que más aceptación ha tenido son los denominados bocetos. Estos dibujos preceden a la creación del cuadro que el artista ha diseñado sobre un pequeño papel antes de plasmarlo en el lienzo.

Cuando la tendencia indica que las galerías de arte tienden a cerrar sus puertas, Gustavo se ha atrevido a ir contracorriente y abrir el primer espacio de arte privado del municipio de Capdepera, convirtiéndose en un emprendedor a sus 80 años. Su próxima obra, que ya está preparando, será la pintura de murales en las escuelas del municipio.

Así, Capdepera pasará a ser la sede de este artista que ha expuesto en más de 150 ocasiones alrededor del mundo: desde Berlín, Nueva York, pasando por Los Ángeles y Bruselas. El espació se puede visitar de lunes a viernes en horario de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas y los sábados de 11 a 13 horas.