Denuncian la desprotección de cinco edificios singulares de Pollença

El pleno que se celebrará el próximo jueves en Pollença supondrá "un paso atrás" en la protección del patrimonio arquitectónico del municipio, ya que el equipo de gobierno tiene "la intención de modificar el último acuerdo adoptado en relación al Catálogo de Patrimonio y dejar sin protección los 5 edificios singulares de primera línea del muelle (Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca l'Adroguer y Can Tugores)", según denunció este sábado Alternativa per Pollença.

Esta formación, a través de un comunicado de prensa, incide en la idea de la contradicción que supone el hecho de que el alcalde haya viajado a Madrid a recoger un título como "pueblo más bonito de España" y al mismo tiempo el gobierno municipal promueva una "mutilación" del catálogo patrimonial que puede ir en detrimento del encanto de la primera línea del Port.

"Lo del intento de aprobación del Catálogo de Patrimonio viene de lejos y es que, desde que en 2010 el Departamento de Patrimonio del Consell echó atrás la aprobación definitiva para que se subsanasen deficiencias como el hecho de que no se habían incluido los edificios emblemáticos de la primera línea, la derecha ha hecho todo lo posible para evitarlo", argumentaron desde Alternativa per Pollença.

"En 2015, cuando ya se había hecho una aprobación inicial y una provisional, el alcalde aprobó una modificación amparándose en un oportuno informe del entonces y controvertido arquitecto municipal Balaguer que justificaba excluir los 5 edificios ya mencionados. En la pasada legislatura, se hizo una nueva modificación para volverlos a incluir (además de otros cambios), pero no se pudo terminar de aprobar ya que Unió Mollera en el último momento no votó a favor", agregaron desde este partido.

Alternativa por Pollença considera que tal estado de cosas sólo busca "beneficiar a unos pocos" y se hace incumpliendo las consideraciones de los servicios técnicos del Departamento de Patrimonio del Consell.