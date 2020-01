Campos amenaza con protestas si no arrancan las obras de la nueva escuela

El ayuntamiento de Campos, junto con Amipas y el claustro del CEIP Joan Veny i Clar, amenazan con protestas en caso de que las obras de la nueva escuela no comiencen. Se trata de una reivindicación histórica y una "gran necesidad" en la localidad que sigue sin llegar. "Tenemos la sensación de que si no nos movemos no tendremos un colegio nuevo durante muchos años", aseguraron ayer desde el consistorio tras reunirse con Amipas y el claustro del centro escolar.

Según denuncia el Ayuntamiento, la escuela debía estar lista para el curso 2019/2020 pero "todavía no tiene calendario". Y aunque han solicitado una nueva reunión con la conselleria de Educación, en palabras de la casa consistorial, aún esperan ser convocados. "Nos sentimos abandonados por un tema tan importante como es la construcción de la nueva escuela", manifestaban ayer desde la institución municipal.

Cabe destacar que el centro escolar tiene más de 75 años y actualmente cuenta con 745 alumnos. "Se ha tenido que cerrar el gimnasio y hay una clara falta de espacio que nos ha llevado a renunciar a la biblioteca, en la sala de maestros y habilitar como aulas la antigua cocina y la caseta del conserje", lamenta el consistorio.