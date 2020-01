Sa Pobla convoca la segunda edición de las 'Gloses per la Igualtat'

Por segundo año consecutivo y debido el éxito de la primera edición, la concejalía de Participación Ciudadana del ayuntamiento de sa Pobla ha convocado el II concurso de "Gloses per la Igualtat" para promover la igualdad de género a través de la cultura popular y la creación.

El regidor de Participación Ciudadana, Biel Payeras, anima a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio a participar desde dos puntos de vista. "Desde la promoción de la cultura de la glosa, arraigada, tradicional y popular; y por otro lado, desde la promoción de la igualdad y la no discriminación de género. Este concurso es una acción clave para poner de relieve dos valores que para nosotros son muy importantes", manifiesta el regidor.

Se trata de una acción adscrita al Pacte Ciutadà por una Mallorca Lliure de Violències Masclistes enmarcado en las iniciativas de la dirección insular de Igualdad del Consell de Mallorca.

Los premios son de 125 euros por cada categoría, la general (abierta a todos los mayores de 18 años) y la escolar (primaria y ESO). Los aspirantes podrán presentar un máximo de cinco glosas antes de las 13 horas del día 30 de enero de 2020 en el Espai de Dones de sa Pobla.

Cada glosa deberá tener una extensión mínima de ocho versos y respetar las normas de la glosa (extensión de los versos y rima). Además, los trabajos presentados tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: No reproducir roles de género estereotipados, no emplear lenguaje sexista, homófobo ni racista, no caer en la hipersexualización y no vulnerar la dignidad de las mujeres.

La entrega de premios se llevará a cabo durante el mes de marzo, enmarcada dentro de las actividades del Mes de la Mujer 2020. Los autores y autoras de las glosas harán una lectura pública de sus obras.