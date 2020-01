"Hòstia, pilotes! Oh, què són de bones! M'encanten!": Ikea aprovecha el tirón de Miquel Montoro

"Hòstia, pilotes! Oh, què són de bones! M'encanten!" se ha convertido en la nueva frase viral de finales de 2019 y 2020, aunque el protagonista del vídeo no sea nuevo en esto de las redes sociales e internet. Se trata de Miquel Montoro, el joven mallorquín que hace unos años se hizo famoso por sus vídeos colgados en Youtube en las tierras de la finca de su familia en Sant Llorenç des Cardassar.



Montoro ya es todo un fenómeno en las redes sociales desde hace más de dos años cuando publicó vídeos como de Ses taronges. Su canal de Youtube tiene más de 130.000 mil suscriptores y en Instagram cuenta con más de 470.000 seguidores. Miquel cuenta en esas publicaciones los secretos del mundo rural mallorquín de manera directa y desenfadada y en un lenguaje rico y genuino.







Desde entonces ha participado en programas de televisión, en un vídeoclip con el joven Lo Pau de Ponts, ha publicado su propio videoclip o en numerosas campañas publicitarias. Ahora ha sido Ikea quién se ha fijado en él. Su última frase viral es "Hòstia, pilotes! Oh, què són de bones! M'encanten!", sacada de un breve vídeo en el que se le ve entusiasmado con una olla de este manjar.



La frase se ha convertido en todo un fenómeno viral. Una cuenta de Twitter publica el vídeo cada mañana y consigue centenares de retuits, otros youtubers ha publicado vídeos "analizando" el fenómeno y existen varios "remix" con la frase (uno de ellos es un vídeo de diez horas seguidas con la frase).





pic.twitter.com/pX0I0nKCkj — OSTIA PILOTES tots els dies (@OstiaPilotes) January 16, 2020

del mallorquín: ¡No puedo vivir sin mis albóndigas!

¿Alguien más que no pueda dejar de repetir la frase? pic.twitter.com/kgPgBf3RY7 — IKEA España (@IKEASpain) January 14, 2020

Miquel Montoro sigue triunfando sin perder ni un ápice de su autenticidad.