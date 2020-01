Pi de Sant Antoni de Pollença: Junts Avançam ve "intolerable" el posible uso de un gallo vivo

Crece la polémica por la posible utilización de un gallo vivo en la celebración del Pi de Sant Antoni en Pollença. A las críticas expresadas por Alternativa, este martes se ha sumado Junts Avançam, que ha apelado a la "responsabilidad institucional" del gobierno municipal para garantizar el cumplimiento de Ley de Protección Animal de Balears.

Junts Avançam critica la ambigüedad que ha mostrado en los últimos días el alcalde Tomeu Cifre Ochogavia acerca de esta cuestión. En declaraciones recientes a este diario, aseveró: "No vamos a decir nada, ya se verá el mismo día; yo no organizo la fiesta y no tengo argumentos ni para quitarlo ni para volver a ponerlo", apuntó.

En cualquier caso, el alcalde no descartó la recuperación de la tradición a pesar de que podría incurrir en un incumplimiento de la ley de protección animal. "Todo es posible", concluyó Cifre, que en una entrevista concedida a este diario el pasado mes de julio cuestionó que la tradición incumpla la ley.

Junts Avançam sostiene que el "máximo responsable del pueblo debe hablar con claridad y contundencia y explicar si se pondrá un gallo vivo en lo alto del Pi de Sant Antoni". "Esta ambigüedad es intolerable. Ostentar la alcaldía requiere tomar decisiones y ser responsable en la seguridad y la organización de las fiestas", añadió.

Por su parte, Alternativa advirtió de que, si termina habiendo "sorpresa", presentará la correspondiente denuncia "contra los responsables políticos, tanto si la ley lo incumple el Ayuntamiento como si lo hace un particular, ya que con las irresponsables declaraciones previas, está claro que se ha preparado el terreno para animar a los ciudadanos a incumplir la ley de bienestar animal".

Cabe recordar que el gallo ha estado ausente en las dos últimas ediciones de la fiesta del Pi de Sant Antoni después de que el anterior equipo de gobierno decidiera eliminar la tradición en aplicación de la ley de protección animal. No obstante, son muchos los pollencins que no comparten esta resolución. De hecho, en el pleno en el que se debatió esta cuestión, celebrado en febrero de 2017, la retirada del gallo vivo ganó por un solo voto, el del exalcalde Miquel Àngel March.