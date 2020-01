Sant Antoni 2020: amenazas de denuncia si se usa un gallo vivo en el Pi de Pollença

Con Sant Antoni a la vuelta de la esquina, Alternativa per Pollença, en la oposición, ha presentado este lunes un escrito en el Ayuntamiento dirigido al alcalde Tomeu Cifre Ochogavía, y también al concejal de Fiestas Josep Pons, recordándoles el deber que tiene el Ayuntamiento de cumplir la normativa, concretamente el que hace referencia a la Ley de Protección de los animales que estipula que está prohibido "el uso de animales en fiestas o espectáculos que tengan por objeto o sea un componente la muerte, tortura, maltrato, daños, burlas , sufrimientos, tratamientos antinaturales".

También les han instado a que se impida la actuación en este sentido de cualquier particular y, si se diera el caso, que sea el Ayuntamiento el que se persone como acusación.

Alternativa sospecha de que se puede volver a utilizar un gallo vivo en la celebración, colocándolo en lo alto del Pi de Sant Antoni. "Las declaraciones que han hecho en el pasado los que hoy en día son los responsables de la fiesta van en sentido contrario de cumplir la normativa o son ambiguas", argumentó esta formación.

En declaraciones a este diario hace unos días, el alcalde mantuvo la incógnita sobre esta cuestión. "No vamos a decir nada, ya se verá el mismo día; yo no organizo la fiesta y no tengo argumentos ni para quitarlo ni para volver a ponerlo", apuntó.



Incumplimiento de la ley de protección animal

En cualquier caso, el alcalde no descartó la recuperación de la tradición a pesar de que podría incurrir en un incumplimiento de la ley de protección animal. "Todo es posible", concluyó Cifre, que en una entrevista concedida a este diario el pasado mes de julio cuestionó que la tradición incumpla la ley.

Alternativa advierte de que, si termina habiendo "sorpresa", presentará la correspondiente denuncia "contra los responsables políticos, tanto si la ley lo incumple el Ayuntamiento como si lo hace un particular, ya que con las irresponsables declaraciones previas, está claro que se ha preparado el terreno para animar a los ciudadanos a incumplir la ley de bienestar animal".

Cabe recordar que el gallo ha estado ausente en las dos últimas ediciones de la fiesta del Pi de Sant Antoni después de que el anterior equipo de gobierno decidiera eliminar la tradición en aplicación de la ley de protección animal. No obstante, son muchos los pollencins que no comparten esta resolución. De hecho, en el pleno en el que se debatió esta cuestión, celebrado en febrero de 2017, la retirada del gallo vivo ganó por un solo voto, el del exalcalde Miquel Àngel March.