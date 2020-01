Las mujeres de Artà se abren paso en el mundo de las 'gloses'

Deixau pas a aquestes dones/ i escoltau el que he de dir./ Aquells vells costums d'ahir/ necessiten regles noves. Es una de las gloses que 'Ses Madones de la festa d'Artà' recitarán durante las fiestas de Sant Antoni, aunque no la única. Este año, este grupo de mujeres se presentan más preparadas que nunca para cantar gracias a la clase magistral de la manacorina Maribel Servera, quien el pasado viernes ofreció un taller de gloses en la localidad con la colaboración de la Fundación Mallorca Literària.

Libreta y bolígrafo en mano, una decena de mujeres artenenques de todas las edades se disponían a copiar, palabra por palabra, los trucos que Servera iba revelando. "Primer error", dijo la glosadora, quien les hizo soltar los papeles. "Vamos a aprender a improvisar", continuó Severa mientras las féminas se miraban las unas a las otras entre risas.

La 'manacorina' Maribel Servera, en un momento de su intervención. A. RUIZ

Hace cien años, comenzó a explicar la glosadora, las mujeres no cantaban en las fiestas de Sant Antoni porque no salían de casa. "Ahora nosotras, por el simple hecho de estar ahí, ya podemos dir la nostra", indicó. Y para ello es fundamental inventar nuevas gloses. "Creemos canciones que respondan a las tradicionales, pero mantengamos aquellas que forman parte de la cultura popular, del pueblo", sostuvo Severa, quien incidió en que el objetivo no es destruir las que hay porque son machistas, sino que la clave está en crear otras que acaben con esos estereotipos.

Servera, que ofreció el taller para aportar su "granito de arena" en la reivindicación del papel de la mujer, enseñó a las participantes a través de juegos cómo hacer las rimas. Y aclaró: "La glosa improvisada es imperfecta por naturaleza".

Las mujeres poco a poco fueron perdiendo la vergüenza e iban haciendo sus versos. Todo ante la atenta mirada de Severa, quien les iba guiando. "Pese a que la rima es lo que más se ve no es lo más importante en una glosa sino la métrica", manifestó la glosadora.



'Estábamos, estamos, estaremos'



'Ses Madones de la festa d'Artà' aprovecharon la jornada didáctica para presentar el lema de este año: 'Estábamos, estamos y estaremos'. Tres palabras grabadas en una chapa lila para reivindicar el papel de la mujer. Sencillo pero directo, manifestaron. "Las mujeres siempre hemos estado en las fiestas aunque no hayamos participado, seguimos estando y seguiremos estando", señaló la fundadora de esta iniciativa Maria Lliteras.

Fue esta joven treintañera quien hace dos años revolucionó la localidad con sus pegatinas. Sin saber de dónde salían, las mujeres artenenques salieron a la calle con su adhesivo pegado al pecho pidiendo "igualdad". "Nosotras no queremos romper con las tradiciones sino que queremos crear un debate: ¿puede haber una mujer dimonia o obrera? ¿Por qué no?", apuntó Lliteras.

Hasta el momento, en palabras de esta artenenca, nunca se lo habían planteado porque históricamente siempre había sido un hombre. "No queremos una dimonia, aunque ojalá, sino que queremos cambiar esa conciencia machista y que se vea natural que las mujeres participen en las fiestas", comentó.

El pasado año empapelaron todo el pueblo de gloses reivindicativas. Una iniciativa que llamó la atención de muchos colectivos, que aplaudieron su valentía y sus ganas de debatir sobre el sistema tradicional. Este año volverá a haber papeles por toda la localidad y seguramente alguna sorpresa más que prefieren no desvelar. Lo que sí se sabe es que saldrán a la calle a cantar más preparadas que nunca. No les hará falta resguardarse detrás de sus papeles a la hora de recitar sus gloses y podrán responder improvisando. Porque lo importante no es hacer la mejor rima, sino estar ahí.

Se abre paso a una nueva era en la que las mujeres reivindican su papel en las fiestas y en toda la sociedad. Maribel Servera abrió el camino de las glosadores que ahora muchas desean continuar.