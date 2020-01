El Consell reclama a Alaró la devolución de 27.500 euros de una subvención

En la sesión plenaria del pasado jueves, el Consell de Mallorca aprobó la revocación de una ayuda que se había concedido al ayuntamiento de Alaró durante el año 2018 para la adquisición de una máquina barredora para la brigada municipal. El montante total reclamado por la institución insular es de 27.580 euros, que se corresponden con el 100% de la ayuda concedida.

La subvención se solicitó en el marco del plan de obras y servicios, un programa de subvenciones que otorga el Consell de Mallorca anualmente a todos los municipios mallorquines para poder desarrollar inversiones.

El consistorio alaroner adquirió el vehículo 17 días después de que terminara el periodo que marcaban las bases de la ayuda.

Esta revocación de ayuda se suma a una anterior que dictó el Consell de Mallorca contra el ayuntamiento de Alaró correspondientes a la instalación de bombillas LED en el alumbrado público municipal.

Según explica el alcalde de Alaró, el popular Llorenç Perelló, "nos hemos encontrado con estos expedientes tramitados incorrectamente debido a la falta de gestión del anterior alcalde (Guillem Balboa, de Més)". Y añade que "actualmente, vamos al día con las justificaciones y eso que tenemos dos personas menos trabajando que en el año 2018".

Por su parte, Aina Munar, exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha declarado en relación a este tema: "Yo personalmente no llevé este tema pero como equipo de gobierno asumo la responsabilidad que me toca. No fue un problema del Ayuntamiento, sino un problema técnico. No se pudo aprobar la factura en su momento y como consecuencia no se pudo justificar dentro del periodo establecido; esto no repercutirá en ningún presupuesto porque está pagada con el presupuesto del 2018".

Por su parte, Aina Sastre, portavoz de Més, afirma que "cuando el actual equipo de gobierno del PP pudo hacer alegaciones, no las hizo; no intentó arreglarlo y lo dejó perder. Las subvenciones se deben tramitar e intentar arreglar cuando toca, no cuando el alcalde quiere y le va bien." Sastre añade que "propondremos en el pleno poner un recurso contra la decisión del Consell de no otorgar la subvención, ya que el equipo de gobierno no hizo su trabajo y no presentó alegaciones cuando el Consell estableció el término para hacerlo".