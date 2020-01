Sant Antoni 2020: Batalles entre dimonis

­Els dimonis s'han convertit en tot un símbol cada poble. Són una senya d'identitat que va més enllà del sentit malèfic d'aquesta figura ancestral que aquests dies lluita figuradament contra el bé i la bondat, una qualitat o virtut que els cristians representen en aquest temps d'hivern amb la figura de Sant Antoni de Viana.

Robert Campillo és un dels integrants de l'estudi Melicotó. L'any passat, va posar en marxa les batalles entre dimonis a la xarxa social Instagram. "Si traslladam el sentit japonès de superheroi als nostres costums, –explica Campillo– podem dir que els nostres superherois venen a ser els dimonis i els sants, i vist que els dimonis són diferents a cada poble i que entre la gent de cada vila sempre hi ha una rivalitat sana, l'any passat vaig crear un campionat entre dimonis".

La iniciativa va ser tot un èxit perquè va arreplegar més de 15.000 vots. El campionat, inspirat en els dibuixos de Bola de Drac, funciona de la manera següent: Des de Melicotó, a partir de la setmana que ve, plantejaran una batalla entre dos dimonis a les històries d'Instagram de Melicotó. La gent tendrà 24 hores per votar quin dimoni vol que guanyi. "Cada un té un atac diferent vinculat amb la idiosincràsia del seu poble, per exemple, en Conguito -un dels dimonis de sa Pobla- fa un atac amb patató, un aliment cultivat al camp pobler conegut per la seva qualitat". Passat aquest temps se sabrà per votació popular quin dimoni passa a la fase següent.

Una de les novetats per al campionat d'enguany que els dissenyadors de Melicotó incorporaran és que la gent podrà proposar que el dimoni del seu poble participi en el combat i dir quin atac vol que faci. L'any passat hi participaren en la primera edició els dimonis de Manacor, sa Pobla, Artà, Algaida, Montuïri, Petra, Son Sardina i les dimonies d'Ariany. "Si tot va bé, començarem a partir del dilluns 13 de gener i el campionat pot durar entre una setmana i una setmana i mitja, depèn de si hi ha empat en els combats", puntualitza Campillo.

L'any passat, el combat final va ser entre el Dimoni Gros de Manacor i el Dimoni Conguito de sa Pobla. Va ser una batalla molt disputada que el de la capital de Llevant va guanyar, i va rebre com a premi una ximbomba que es va lliurar en persona. Ara falta saber qui serà el vencedor del campionat d'enguany.