Nueva sanción para la concesionaria de recogida de basura de Felanitx

El ayuntamiento de Felanitx ha vuelto a sancionar a la concesionaria encargada de la recogida de basura del municipio por incumplir sus obligaciones, al estar más de una semana sin pasar con el camión. "Es intolerable lo que ha pasado así que volveremos a multarlos", aseguró el concejal de Medio Ambiente, Miquel Lluís Mestre, quien destacó que ya han penalizado otras veces a la empresa adjudicada "por lo mismo".

Los vecinos de la localidad dieron la voz de alarma hace unos días al ver que los contenedores estaban llenos y las bolsas de basura se acumulaban en el suelo. Una imagen que se repetía por todo el municipio y que coincidió con las fiestas de Navidad.

Desde el Consistorio confirmaron ayer que el servicio de recogida de basura había estado más de una semana sin operar. "Según nos han explicado desde la empresa adjudicada, se les había roto el único camión que tienen disponible por lo que no han podido trabajar hasta hoy [por ayer]", indicó Mestre. Una justificación que no ha sido suficiente para librarse de otra sanción. Y es que el contrato establece una serie de penalizaciones cuando la entidad no cumple con sus obligaciones, como ha ocurrido en este caso concreto.

Cabe destacar que el ayuntamiento de Felanitx, tras detectar algunas anomalías, ha contratado a una empresa externa para que vigile el cumplimiento del acuerdo con la concesionaria encargada de la recogida de basura. Estos se encargan, entre otras cuestiones, de controlar horarios, la calidad de la recogida o la limpieza de los contenedores.

Según el regidor, como el actual contrato no contempla "un sistema ágil de sanciones", el equipo de gobierno se ha visto obligado a abrir este periodo de seguimiento para reunir pruebas sobre posibles deficiencias del servicio. Las multas podrían ascender a los 10.000 euros.