Sineu asume un sobrecoste de 4.000 euros por haber comprado las luces navideñas en China

El ayuntamiento de Sineu, gobernado por PP y Ciudadanos, compró el pasado noviembre casi un centenar de luces de decoración navideña a la empresa Zhongshan Vision Lighting Company, con sede en la provincia de Cantón, en China, por un importe de unos 3.643 euros, según figura en las facturas que ha podido consultar este diario. La institución municipal tuvo que facturar, además de la citada cantidad, más de 4.000 euros en concepto de transporte desde el país asiático y aranceles de aduanas. Concretamente, el transportista de la empresa Federal Express cobró la cantidad de 2.555 euros por el transporte propiamente dicho. La cifra se completó con otros 1.475 euros en impuestos, además de 48,5 euros en concepto de cargas bancarias.

En conjunto, la cantidad que ha tenido que afrontar el ayuntamiento sineuer para estrenar la decoración navideña que este año se ha instalado en la plaza de la iglesia y el carrer Major, entre otras zonas céntricas, supera los 7.700 euros, de los cuales la mayor parte corresponden a los gastos de transporte y aranceles.

Así, según las facturas oficiales a las que ha tenido acceso este diario, con fecha del 16 de noviembre de 2019, la citada sociedad china cobró al Consistorio 4.078 dólares (3.643 euros, según el cambio actual) por tres paquetes de diferentes elementos de iluminación navideña. El más caro, compuesto por cuarenta estructuras lumínicas del tipo Playlight Sphere, costó 2.631 dólares (2.350 euros), mientras que por los otros dos paquetes se facturaron 775,50 dólares (693 euros) por otros 30 elementos decorativos tipo Snow y 672 dólares (600 euros) por 24 unidades de otro tipo de luces, denominadas Star Light Led pole Motif Light.

Según la factura, tramitada a través de un banco de Hong Kong, los gastos de transporte ascendieron a 2.860 dólares y las cargas bancarias a 54,28 dólares. El ayuntamiento de Sineu pagó un depósito de 1.202 dólares el pasado mes de octubre.



Documentación

El principal grupo de la oposición municipal, Gent per Sineu, ha solicitado al equipo de gobierno PP-Cs la documentación relativa a esta operación y tiene previsto formular algunas preguntas en el próximo pleno para conocer los motivos por los cuales el gobierno local ha decidido comprar la decoración navideña a una empresa china y no a los comercios de la localidad. Fuentes de la formación progresista explican que en la pasada legislatura, cuando Gent per Sineu formaba equipo de gobierno con El Pi, el Ayuntamiento invirtió 4.000 euros en la adquisición en Mallorca de materiales para la decoración navideña, principalmente hace dos años, y otros 800 euros el pasado año, aunque muchos de estos nuevos elementos decorativos no han sido utilizados por el nuevo equipo de gobierno.

Por otra parte, también llama la atención que no se haya tenido en cuenta el concepto de proximidad a la hora de adquirir estos materiales lumínicos.

Cabe recordar que el PP de Sineu, antes de las elecciones que le situaron de nuevo en el poder municipal, presentó un programa electoral en el que uno de los principales compromisos de la formación era el de apoyar la economía local mediante nuevas campañas de promoción para potenciar el comercio y la industria de la localidad, entre otras iniciativas.

Según una reciente campaña lanzada por Pimeco, se calcula que en los últimos cuatro años han cerrado en Balears más de 800 pequeños comercios debido a la incidencia cada vez mayor de las transacciones electrónicas.

El alcalde: "No encontramos en la isla lo que queríamos"

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), aseguró ayer que la decoración navideña se ha comprado en China porque el Consistorio no encontró el género en Mallorca. "Este año queríamos bolas y estrellas luminosas, y aquí no las encontramos, por lo que hemos buscado otras vías".

Mulet añadió que por norma general, los proveedores del Ayuntamiento son de Sineu. "Si podemos, lo compramos todo aquí", apuntó.

El alcalde considera que esta compra de decoración navideña "es una inversión, no un gasto" y anuncia que en los próximos años está previsto comprar más elementos. La compra fue gestionada por el regidor de Fiestas, Pedro Álvarez.