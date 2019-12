Sóller rescinde la concesión a seis puestos de venta del mercado

El pleno del ayuntamiento de Sóller acordará rescindir la concesión administrativa a los responsables de seis puestos de venta del mercado municipal por incumplimiento contractual. La medida fue ratificada ayer en comisión informativa y cuenta con el beneplácito del Consell Consultiu de Balears.

Las concesiones que la próxima semana quedarán anuladas fueron otorgadas en 2017 a la empresa Xiton Palma. Según pudo constatar el municipio, el concesionario subarrendó algunos de los puestos de venta, lo que las ordenanzas municipales no permiten. También constató que los puestos de venta no abrían al público todos los días, como establece el contrato de concesión. Además, los puestos no se dedicaban a la venta de alimentos o productos básicos, en tanto que algunos funcionaban como meros bares.

A través de los informes que han elaborado los servicios jurídicos municipales, el Ayuntamiento constata que se han incumplido las "obligaciones esenciales" que emanan del contrato de concesión, por lo que elevará al pleno de la próxima semana rescindir el contrato. Para poder culminar este proceso que inició en 2018, el ayuntamiento tuvo que recurrir al Consell Consultiu de las Illes Balears para que emitiera su informe favorable, algo que se produjo hace unos días.

El concejal de Promoción Económica, Sebastià Aguiló, explicó que se estudiará ahora si los puntos de venta salen nuevamente a subasta o si, por el contrario, espera a 2021.