Muro reclama al Consell que mejore la seguridad del paseo de la estación

El último tramo del paseo de la estación no está acondicionado para los usuarios. UIM

El ayuntamiento de Muro aprobó en el último pleno de la corporación una moción de urgencia presentada por Unió Independent de Muro (UIM) mediante la que reclama al Consell de Mallorca que construya con "celeridad" una pasarela en los últimos 300 metros del paseo que une la localidad de Muro con la estación ferroviaria, ubicada a una distancia de dos kilómetros del pueblo.

Asimismo, la propuesta que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos con representación municipal, insta al Consorcio de Transportes de Mallorca, dependiente de la conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern, a enlazar el pueblo con la estación en todas las conexiones de tren.

La moción presentada por UIM recuerda que la estación ferroviaria está ubicada a dos kilómetros del casco urbano de Muro y que en el año 2012 el Consell de Mallorca adecuó una zona para que los usuarios pudieran ir a pie hasta la estación, aunque no pudo realizar ninguna actuación en los últimos 300 metros del paseo "debido al desnivel existente y al escaso terreno para transitar en este último tramo".

Para resolver esta situación, el ayuntamiento de Muro elaboró un proyecto de construcción de una pasarela en este último tramo no acondicionado. El Consell, pr su parte, se comprometió a financiar la construcción, aunque todavía no ha empezado. No obstante, según UIM, "las últimas informaciones apuntan que en 2020 se iniciarán las obras".

El pasado 6 de diciembre, UIM informó a la alcaldía que en este último tramo había caído una barandilla de unos tres metros ubicada sobre el puente, lo que "añadía más inseguridad al último tramo antes de llegar a la estación".

Asimismo, el Consell ha instalado en los últimos días unas cintas que indican el precinto del citado tramo, lo que según este grupo político multiplica el riesgo de atropellamiento de los usuarios, obligados a caminar por la carretera Ma-3500 debido al precinto de la zona. Por todo ello, el Ayuntamiento reclama que la pasarela se construya cuanto antes para mejorar la seguridad.