Los expertos concluyen que no hubo una gran ola en la 'torrentada' de Sant Llorenç

La denominada "verdad de campo", la información recogida in situ sumada a las tecnologías más avanzadas llevan a los expertos a concluir que la torrentada hizo el daño que hizo porque no hay infraestructura que tenga las dimensiones capaces de aguantar el caudal de agua que hubo. Los puentes eran incapaces de dar cabida a lo que venía, no por la suciedad que pudieran tener los torrentes. Así lo revela un informe solicitado por el ayuntamiento de Sant Llorenç al Grup de Recerca de Climatologia, Riscs Naturals i Territori de la UIB, sobre la torrentada del 9 de octubre de 2018, un estudio (que nada tiene que ver con el presentado la semana pasada) que firman los expertos Miquel Grimalt y Joan Bauzá.

Otra de las grandes conclusiones es que no hay ninguna evidencia de que hubiera un tapón que causara un incremento precipitado del caudal ni ninguna gran ola. Sí hubo una gran cantidad de caudal recogida por los torrentes y sus afluentes llegando al punto del Pi den Salero con un caudal de 630 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a más de 500 toneladas por segundo. En la zona conocida del Gorc (donde supuestamente hubo un tapón por la suciedad del torrente) el agua tenía una altura de cuatro metros con un caudal de 400 metros cúbicos por segundo. "La subida fue constante durante 18 minutos. Fue una torrentada de una suma de caudales de muchos afluentes que llevaban mucha agua y que superaban casi todas las infraestructuras", remarcan los expertos.

El único puente que fue capaz de aguantar el caudal, señalan, fue el de sa tafona de 1920, diseñado por los técnicos del tren que fueron capaces, con la información o evidencias de antiguas torrentades (presumiblemente en 1820) de diseñar un puente que las soportara.

El informe encargado puede servir al consistorio llorençí o a otras administraciones competentes para emprender actuaciones ante futuras torrentadas. De hecho, los expertos detectan 56 puntos negros en carreteras y caminos que requieren una intervención ante futuras torrentadas porque de las trece víctimas, ocho perdieron la vida en la carretera o en caminos. Quince de estos puntos conflictivos son puentes. "Los daños más cuantiosos fueron en Sant Llorenç, pero las pérdidas de vidas ocurrieron en las carreteras", defienden los autores.

En su estudio, los expertos puntúan el nivel de peligrosidad e insisten en la urgencia de emprender actuaciones preventivas en estas 56 zonas conflictivas. Estas acciones están relacionadas con la regulación de la circulación y con la remodelación de las infraestructuras. Por ello, proponen emprender campañas de sensibilización y de educación viaria sobre el riesgo que supone transitar por carreteras inundadas, además de incorporar la información de los puntos negros en los navegadores auxiliares de los coches. También abogan por impedir estacionar vehículos en todos los tramos señalizados como peligrosos, además de poner señales en los caminos que indiquen los puntos negros. También debería servir para advertir a qué nivel de agua es peligroso cruzar la carretera. Otras actuaciones propuestas son situar elementos de protección lateral en los sitios con taludes elevados, eso sí, con un diseño que no sea un obstáculo para el paso del agua. También insisten en la necesidad de remodelar los puentes para que tengan más capacidad en caso de una nueva torrentada de la MA 3323 (torrent de sa Blanquera/ camí de Calicant), de la MA 4021 (torrent de ca n'Amer/ carretera de Son Carrió a s'Illot) y de la MA 4023 (torrent de ca n'Amer/ carretera de Porto Cristo a Son Servera).

Los expertos dejan claro que Mallorca vivió hace 30 años fenómenos de la misma virulencia. Por ello, confiesan que los mallorquines deberíamos aprender y tomar conciencia porque estamos delante de un fenómeno que se repetirá.