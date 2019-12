El PP de Inca denuncia que el "caos circulatorio" perjudica al comercio

El PP de Inca ha denunciado hoy que el cierre por obras de diversos accesos al centro de la ciudad ha provocado un "caos circulatorio" en plena campaña comercial de Navidad y asegura que tanto los comerciantes como los vecinos del centro "se han visto afectados" por la "inexistente planificación" del equipo de gobierno presidido por el socialista Virgilio Moreno.

Los populares aseguran que el cierre de la calle Jaume Salord y el hecho de dejar un solo acceso al centro, además de las obras de la Plaça Mallorca, "ha supuesto que se creasen retenciones durante todo el fin de semana, ya que solo ha quedado abierto el acceso por la plaza de Oriente", lo que ha generado "malestar" entre los comerciantes y vecinos de la zona.

El portavoz del PP, Félix Sánchez, apunta que esta campaña navideña "está siendo muy dura" y que "solo les faltaba a los comerciantes que se cerrasen los accesos al centro estos días; si a esto le sumamos los próximos cierres de Can Amer y Can Marrón, es evidente que la gestión municipal no es eficiente ni eficaz". El PP recuerda que la menor afluencia de visitantes por estos motivos supondrán "menos ventas".