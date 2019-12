'La dimònia Apol·lònia', un primer baile de cuento

Manacor por la igualdad. Maria Antònia Veny y Catalina Cànoves presentan un cuento que explica la historia de una 'dimoniona' que nos enseña que uno "debe ser quien quiere ser". Cansada de escuchar que "la tradición es la tradición", la protagonista demuestra que con pasión, apoyo y esencia una puede convertirse en una gran 'dimònia'

"Dimònia vull ser i dimònia seré". Era el propósito de la dimònia Apol·lònia, la protagonista de esta historia, una historia que puede que algún día salte de las páginas de un libro a la realidad. De momento, el primer baile ha sido de cuento. Maria Antònia Veny y Catalina Cànoves son las autoras que han dado vida a La dimònia Apol·lònia, un cuento que esta semana se ha presentado en la Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor y que ha tenido una gran repercusión. De hecho, sus creadoras se sorprenden de la enorme aceptación que ha tenido su joya literaria e ilustrativa, y que nos enseña que "uno debe ser lo que quiera ser".

Apol·lònia nació bajo tierra rodeada de dimonions, que "no la querían ni para bailar ni para molestar a Sant Antoni". Por eso, Maria Antònia Veny, la autora del texto, narra que cansada de aquel maltrato la dimònia se marchó. Llegó a parar a un bosque, donde pasó días y noches hasta que una pareja de hombres se la encontró y la adoptó. Formaron una gran familia. Un día Apol·lònia tomó una decisión: "Soy una dimònia y quiero ser quien soy". En su pueblo no había dimònies, solo dimonis. La gente se reía de ella cuando contaba sus pretensiones. "No puedes ser dimònia porque no eres un niño," o "no puedes ser dimònia porque la tradición es la tradición", eran algunas de las frases más repetidas. Sus padres sí la apoyaron en todo momento. Por ello, Apol·lònia contaba con los ingredientes básicos para convertirse en lo que quería ser: tenía esencia, el apoyo familiar y mucha pasión. Bailó, se documentó, asustó a los más pequeños y tras un año preparándose llegó el gran día. Un 16 de enero se plantó en medio de la plaza. Al sonar la primera canción, Apol·lònia desplegó sus grandes dotes de dimoniona y dejó a todo el mundo boquiabierto. Nadie repitió que una mujer no podía bailar de dimoni. Y es que como defienden las creadoras del cuento, "las figuras populares son figuras, que más da quién esté debajo del traje".

La portada y dos de las ilustraciones del cuento 'La dimònia Apol·lònia'.

La historia de la dimònia Apol·lònia tiene su origen en el colegio público Sa Torre de Manacor. El año pasado se decidió hacer una carota nueva del dimoni. Su creadora, Joana Maria Busquets, propuso crear una dimònia y las familias lo vieron con buenos ojos. Así nació la dimònia Apol·lònia. A partir de esta historia, a Maria Antònia Veny, que es trabajadora social, se le ocurrió un cuento. Joan Gayà la asesoró aportando un toque más rondellesc. Fue en la tradicional torrada que celebra la escuela por Sant Antoni cuando contó su cuento. A todos les encantó. Así, la autora le explicó su genial idea a Catalina Cànoves (una de las artistas de la colectiva de Es Baluard On rau la realitat?), que no dudó ni un segundo en ilustrar su creación literaria. "El texto es muy descriptivo y narrativo. Ha sido muy inspirador a la hora de ilustrarlo", desvela Cànoves. El libro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manacor y se puede adquirir en Can Lliro y Món de Llibres, en Manacor, mientras que en Palma está en Rata Corner, Drac Màgic y Norma Còmics, además también se puede encargar en ladimonialonia@gmail.com.

Momento idòneo



El cuento de La dimònia Apol·lònia surge justo en el momento idóneo. El viento sopla a su favor. El fin de semana pasado Manacor vivió el primer curso de la colla del dimonis organizado por el Patronat de Sant Antoni con las primeras mujeres ensanyado el baile. De momento, la protagonista de esta historia danza en las páginas de un libro pero quien sabe si en un futuro bailará por las calles de Manacor. "Más que el resultado final, me gusta el proceso. Que se plantee que las mujeres también puedan bailar, que se susciten debates en las casas. La única manera de cambiar las cosas, es que se hablen", defiende Veny, quien asegura que los más pequeños de la casa tienen muy integrado el mensaje. "No les sorprende que la protagonista del cuento sea una dimònia", explica.

"La gente cuando ve que no pasa nada, lo acepta". Lo que quieren explicar las creadoras es que el rechazo surge cuando uno no conoce una cosa. "A partir el cambio de una persona, la sociedad cambia. A partir del baile de nuestra protagonista, otras dimònies reprimidas en otros pueblos, deciden bailar", desvela. De momento, la dimònia Apol·lònia danzará en la tradicional torrada que el 11 de enero celebrará el colegio Sa Torre en el IES Manacor y las creadoras explicarán a los asistentes su cuento.