Sóller pagará 200.000 euros por un solar en el que no se puede edificar

El pleno del ayuntamiento de Sóller aprobó ayer una modificación presupuestaria para incluir una partida de 201.000 euros para el pago de una indemnización estipulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears.

El dinero, más los intereses de demora, irán a parar a los propietarios de un solar que promovieron su expropiación forzosa contra el ayuntamiento de Sóller porque a efectos prácticos no es edificable. El terreno calificado como urbano ocupa una superficie de 349 metros cuadrados, aunque está afectado por el trazado de un vial de peatones (sin ejecutar) que le resta 187 metros cuadrados. La superficie urbanizable remanente no cumple con la parcela mínima establecida en el Plan General, por lo que a efectos prácticos el solar no se puede urbanizar.

Los propietarios iniciaron en 2012 un proceso ante el Jurado Provincial de Expropiación forzosa por el que reclamaban al ayuntamiento su expropiación reclamando un importe de 669.000 euros. El ayuntamiento ofreció tan solo 18.000 euros.

El jurado acabó por dar la razón a los propietarios del solar, aunque rebajó su precio hasta los 200.000 euros. El caso acabó en los tribunales y recientemente el Tribunal Superior de Justicia sentenció a favor de la demanda de los dueños del terreno.

Ayer, el pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad modificar el presupuesto de 2019 eliminado algunas partidas para habilitar la que servirá para hacer el pago de la expropiación.