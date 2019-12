La oposición critica el "centralismo" y la falta de inversión educativa de los presupuestos

Manacor ya tiene las cuentas de 2020 aprobadas. El pleno desestimó las alegaciones presentadas y aprobó los presupuestos que suman 46,57 millones con los votos a favor del equipo de gobierno formado por Més-Esquerra, PSOE y Podemos. La oposición (PP, El Pi y AIPC) votó en contra y criticó que no se hayan tenido en cuenta sus aportaciones. El alcalde Miquel Oliver dejó claro que los presupuestos determinan cuál es la idea del equipo de gobierno pero "son números" y si "se cambian, no pasa nada". Por ello, reiteró el compromiso de hacer un seguimiento periódico a la ejecución de las cuentas porque "si se deben cambiar, se revisarán".

El Pi votó en contra porque las inversiones en las escuelas han bajado un 62% respecto a los tres últimos años. Su portavoz Cati Riera recordó que desde su formación se ha hecho "una clara apuesta para mejorar todos los edificios educativos para contribuir al gran esfuerzo de la comunidad para mejorar la calidad de educación en el municipio". También reprochó que hayan descendido las inversiones en equipamientos culturales y museos en un 34,78% y en patrimonio en un 28,18%. También criticó que las cuentas "no destinen ni un solo euro a juegos infantiles y a zonas de sombra en los parques, lo que demuestra lo lejos que estamos de lograr un Manacor más amable. "Presentamos alegaciones para corregir estas deficiencias y no se han aceptado", lamentó Riera, que tachó de falta de "transparencia" la partida de 30.000 euros para una subvención de cooperación al Fons Mallorquí de Solidaritat. El partido regionalista abogó por una convocatoria a la que se puedan presentar las entidades sociales y socioeducativas de Manacor. En este punto, la regidora de Igualdad, Carme Gomila, aseguró que desde el 2012 el Fons Mallorquí de Solidaritat no recibe ni un euro de Manacor cuando todos los alcaldes y alcaldesas de la isla forman parte de él y los consistorios aportan una cantidad económica. También matizó que las entidades sociales manacorines a las que aludía la oposición reciben ayudas. Además de contar con ellas con distintas iniciativas como, por ejemplo, la elaboración de la decoración navideña.

Por su parte, la líder popular, Maria Antònia Sansó, argumentó el voto en contra de su formación porque en estos presupuestos "no hay una bajada de impuestos que consideramos necesaria". "Cuando nosotros estábamos en el gobierno sí bajábamos los impuestos", añadió.

Por su parte, el líder de AIPC, Joan Gomila, confesó que su partido estaba a favor de negociar los presupuestos. "Nos hubiera gustado que nos hubieran escuchado un poco", explicó al argumentar que su voto sería contrario porque todas las demandas de la Junta de Distrito presentadas no se han tenido en cuenta. Aprovechó su intervención para criticar la "deriva centralista" de las cuentas de 2020 y aconsejó al equipo de gobierno que "la transparencia no solo se debe publicar, también se debe practicar". La socialista Núria Hinojosa rechazó que se defendiera el centralismo hacia Manacor. Anunció que se invertirían 500.000 euros de la fallida de Thomas Cook en s'Illot.