Familias denuncian el retraso de las obras en el colegio Sa Torre de Manacor

"Se vende, sra. Armengol". Con este anuncio amaneció ayer la escuela CEIP Sa Torre de Manacor tras llevar más de un año cerrada por un problema de hormiga blanca (termitas). El cartel lo colocó uno de los padres afectados, cansado de esperar a que arranquen las obras. "La conselleria de Educación se comprometió a que comenzarían en enero pero aún están pendientes de los permisos", lamentan desde la comisión de obras de este centro educativo, que amenaza con protestas si "los trámites no se agilizan".

"Los niños necesitan una escuela ya porque el IES Manacor no es su lugar", denuncian estas familias. Según explican, las instalaciones de este instituto al que han sido reubicados de forma temporal estos 115 alumnos no disponen de los servicios necesarios para los pequeños: "Los aseos no son adecuados, no cuentan con un comedor en condiciones ni con salas espaciosas para desarrollar las actividades grupales".

En palabras de estos padres, es "inadmisible" que los niños continúen un año después sin un centro escolar en condiciones por cuestiones meramente burocráticas. "Es una vergüenza", asegura una madre, que prefiere mantenerse en el anonimato. "Hemos tenido mucha paciencia, pero después de un año, es hora de que se agilicen los trámites y los niños vuelvan a su escuela. Ellos mismos lo piden", añade.

Ante esta situación, la comisión de obras del centro educativo amenaza con protestas para el próximo mes, a fin de que Educación tome cartas en el asunto. "Estamos barajando la posibilidad de no llevar a los niños un día a la escuela, o llevarlos sólo medio día", manifiestan.

Por su parte, desde Educación lamentaron el retraso de las obras en el CEIP Sa Torre y aseguraron que si se cumple el calendario previsto, que se harán por vía de urgencia, las obras podrían estar terminadas en el último trimestre de 2020. En este sentido, detallaron que en estos momentos el proyecto de reforma está terminado y en supervisión, y "la previsión es que termine a finales de este mes, para luego pedir la licencia de obras al ayuntamiento de Manacor".

Así, una vez obtenida la licencia de obras se licitarán las obras por vía de urgencia y, según la Conselleria, la previsión es que puedan empezar entre marzo y abril del año próximo por lo que las obras deberían estar terminadas antes de final de año.

Cabe destacar que el CEIP Sa Torre de Manacor fue cerrado en octubre del año pasado al detectar un problema de hormiga blanca (termitas). Y pese a que Educación decidió en ese momento aprovechar las obras para hacer una reforma integral y mejorar la accesibilidad del centro, desde las familias afectadas denuncian que las obras se están retrasando demasiado y los pequeños necesitan "volver a tener su espacio".