Manacor ya disfruta de su pista de hielo

Decenas de personas han disfrutado este viernes de la pista de hielo ecológica que se ha instalado en la Rambla del Rei en Jaume de Manacor. Los primeros en patinar han sido los regidores de Comercio y Fiestas, Maria Antònia Truyols y Artur Aguiló, respectivamente, quienes han dado el 'sus' a las fiestas de navidad.

Tanto grandes como pequeños se han divertido patinando en la primera pista de hielo de la comarca. Àngela, de nueve años, y su hermano Pau, de seis, han sido de los primeros en probarla. "Es muy divertido", asegura Pau mientras intenta mantener el equilibrio y no caerse. No es la primera vez que patina, también lo ha hecho en la de Palma. "Pero esta es mejor, está al lado de casa", comenta. Su padre, por su parte, destaca que lo mejor de esta iniciativa es que es ecológica.

Al otro lado de la pista están Saray Aristizabal, María José Marí, Karolaint González y Melani Pantoja. Son cuatro amigas que van a clase juntas en el colegió Simó Ballester y han quedado para patinar. "Me hacía muchas ganas probar la pista y la verdad es que es muy guay", señala Aristizabal, quien confiesa que para ella "ha sido muy fácil". Para González , en cambio, ha sido más complicado mantener el equilibrio. "Me he caído un par de veces pero ya he aprendido", dice.

El objetivo de esta pista, en palabras de Truyols, no es otro que dinamizar el comercio local. Así, pese a que su acceso es gratuito, los que quieran patinar deberán hacer una compra previa mínima de 15 euros en los casi doscientos establecimientos del municipio adheridos a la campaña del Ayuntamiento. Además, afirma la regidora de Comercio, esta iniciativa servirá de reclamo a toda la comarca de Llevant para elegir Manacor en vez de Palma para disfrutar de una oferta similar

Cabe destacar que la pista de hielo estará abierta hasta el 6 de enero de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas a excepción de los días 24 y 31 de diciembre, que por su festividad la pista cerrará una hora antes.